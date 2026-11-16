Πετρέλαιο: Έρχεται πτώση στις τιμές – Στα 78 δολάρια βλέπει το Brent η Goldman Sachs

60% αύξηση καταγράφει το πετρέλαιο Brent σε σύγκριση με τις τιμές προ του πολέμου στο Ιράν

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα εκτιμά ότι το πλεόνασμα παραγωγής αργού πετρελαίου έναντι της ζήτησης τελικής χρήσης θα ανέλθει στα 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως έως το 2027

Σε τροχιά κάμψης βρίσκονται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, με τους traders να προβλέπουν ότι, παρά τις διαρκείς εντάσεις στα Στενά του Ορμούζ, η αγορά αργού πετρελαίου θα εμφανίσει διευρυμένο πλεόνασμα κατά τους προσεχείς μήνες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούν κατά 0,62% στα 96,43 δολάρια το βαρέλι, ενώ πτώση 0,61% καταγράφει και το αμερικανικό αργό, το οποίο διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 89 δολάρια το βαρέλι.

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Η τιμή των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο έχει υποχωρήσει συνολικά κατά 18%, ενώ η αντίστοιχη του ντίζελ κατά 12%, γεγονός που προμηνύει μείωση των τιμών και στα πρατήρια καυσίμων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών της Goldman Sachs, οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να δεχθούν πιέσεις εντός του 2027, με το Brent να υποχωρεί κάτω από το όριο των 80 δολαρίων.

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα εκτιμά ότι το πλεόνασμα παραγωγής αργού πετρελαίου έναντι της ζήτησης τελικής χρήσης θα ανέλθει στα 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως έως το 2027. Παράλληλα, σύμφωνα με την Goldman Sachs, η τιμή του Brent αναμένεται να υποχωρήσει στα 78 δολάρια το βαρέλι έως το τέλος του επόμενου έτους, έναντι της τρέχουσας τιμής των 96 δολαρίων.