«Abeille Marengo»: Στο λιμάνι του Ηρακλείου επέστρεψε το γαλλικό ερευνητικό πλοίο

Στο λιμάνι του Ηρακλείου κατέπλευσε το πρωί της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, το οποίο συμμετέχει στις εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, έχοντας προηγουμένως επιχειρήσει θαλάσσια περιοχή νότια της Καρπάθου.

Η άφιξη του σκάφους στην Κρήτη ήταν προγραμματισμένη και εντάσσεται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της αποστολής. Το Abeille Marengo θα χρησιμοποιεί το λιμάνι του Ηρακλείου ως επιχειρησιακή βάση, επιστρέφοντας ανά τακτά χρονικά διαστήματα για ανεφοδιασμό, τεχνικές εργασίες και αλλαγή πληρώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσεγγίσεις αυτές αναμένεται να επαναληφθούν περίπου 14 ακόμη φορές, καθώς η εναλλαγή του πληρώματος πραγματοποιείται κάθε 18 με 20 ημέρες.

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Μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής το Abeille Marengo βρισκόταν νότια της Καρπάθου, εκτελώντας βυθομετρικές έρευνες για την ασφαλή χάραξη της όδευσης του υποβρυχίου καλωδίου. Όπως διευκρινίζεται, η αποστολή του συγκεκριμένου πλοίου περιορίζεται αυστηρά στη χαρτογράφηση και έρευνα του βυθού, ενώ η πόντιση του καλωδίου θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά την ολοκλήρωση των ερευνών.