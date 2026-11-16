Ελλάδα

«Abeille Marengo»: Στο λιμάνι του Ηρακλείου επέστρεψε το γαλλικό ερευνητικό πλοίο

Το σκάφος έδεσε στο λιμάνι για ανεφοδιασμό, τεχνικές εργασίες και αλλαγή πληρώματος

Το γαλλικό πλοίο Abeille Marengo με κρεμασμένο υποβρύχιο όχημα στο λιμάνι Ηρακλείου

(ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)

16/11/2026, 10:37
TANEA Newsroom
Σχόλια
1 λεπτό

Στο λιμάνι του Ηρακλείου κατέπλευσε το πρωί της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, το οποίο συμμετέχει στις εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, έχοντας προηγουμένως επιχειρήσει θαλάσσια περιοχή νότια της Καρπάθου.

Η άφιξη του σκάφους στην Κρήτη ήταν προγραμματισμένη και εντάσσεται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της αποστολής. Το Abeille Marengo θα χρησιμοποιεί το λιμάνι του Ηρακλείου ως επιχειρησιακή βάση, επιστρέφοντας ανά τακτά χρονικά διαστήματα για ανεφοδιασμό, τεχνικές εργασίες και αλλαγή πληρώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσεγγίσεις αυτές αναμένεται να επαναληφθούν περίπου 14 ακόμη φορές, καθώς η εναλλαγή του πληρώματος πραγματοποιείται κάθε 18 με 20 ημέρες.

Μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής το Abeille Marengo βρισκόταν νότια της Καρπάθου, εκτελώντας βυθομετρικές έρευνες για την ασφαλή χάραξη της όδευσης του υποβρυχίου καλωδίου. Όπως διευκρινίζεται, η αποστολή του συγκεκριμένου πλοίου περιορίζεται αυστηρά στη χαρτογράφηση και έρευνα του βυθού, ενώ η πόντιση του καλωδίου θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά την ολοκλήρωση των ερευνών.

Go Deeper

Abeille Marengo ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου Ηράκλειο καλώδιο Κρήτη

Επόμενο άρθρο

Google news

Ακολουθήστε tanea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά άρθρα

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.

Τα Νεότερα

  1. Θεσσαλονίκη: Γαϊδουράκι έτρεχε ανενόχλητο στην εθνική οδό
  2. Θρίλερ 4 τρισ. δολαρίων στην Nvidia: «War room» στη Silicon Valley για την επιστροφή του Τζένσεν Χουανγκ μετά το σκάνδαλο κατασκοπείας
  3. Πλωτό πολυιατρείο στο Αιγαίο: 1.034 άνθρωποι εξετάστηκαν σε πέντε νησιά

Πιο Σχολιασμένα

Πιο Διαβασμένα

Περισσότερα

Ελλάδα

Cookies