Μαζικό «παρών» δίνουν φοιτητές και εκατοντάδες πολιτών στον ιστορικό χώρο του Πολυτεχνείου της Πατησίων, κατά τη δεύτερη ημέρα του τριήμερου εορτασμού της επετείου.

Η Φιλάνθη Γκιώνη, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου των Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, μιλώντας στο Orange Press Agency, τόνισε ότι «οι φοιτητές και οι φοιτήτριες των πανεπιστημίων της Αθήνας βρισκόμαστε στον χώρο του Πολυτεχνείου. Ήδη εχθές ήρθαν εκατοντάδες κόσμου, εκατοντάδες λαού να καταθέσουν ένα λουλούδι για το σύγχρονο μήνυμα του Πολυτεχνείου, το ‘έξω η ΕΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ’ και σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι θα καταθέσουμε στεφάνια και λουλούδια με προσυγκέντρωση στη Νομική όπου ξεκίνησε η πρώτη κατάληψη την περίοδο του ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου».

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Όπως ανέφερε «το ‘ψωμί, παιδεία, ελευθερία’ το βιώνουμε στις ζωές μας όλοι οι φοιτητές με τη μεγάλη ακρίβεια και έχουμε δώσει και μια σειρά ραντεβού αγώνα το προηγούμενο διάστημα ενάντια στο υψηλό κόστος σπουδών, το οποίο εκφράζεται μέσα από το σύγχρονο μήνυμα ‘έξω η ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ’. Γιατί λόγω των πολεμικών σχεδιασμών τους, για τους πολέμους τους δηλαδή, ο λαός, η νεολαία βλέπει ότι οι ανάγκες του δεν καλύπτονται, γιατί υπάρχει συγκεκριμένη κατεύθυνση του πού δίνουν λεφτά. Γιατί λεφτά υπάρχουν και αυτά τα λεφτά έρχονται από τη φορολογία και τη φοροληστεία των γονιών μας, των οικογενειών μας, που εν τέλει εμπλέκουν τη χώρα μας στους πολεμικούς τους σχεδιασμούς και κάνουν και φέρνουν το λαό μας σε επικίνδυνες καταστάσεις. Εμείς το λέμε ξεκάθαρα ότι εδώ πέρα τιμάμε τον ιστορικό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου και αύριο οι φοιτητικοί σύλλογοι έχουμε μεγάλο ραντεβού στις 16:30 στα Προπύλαια για τη μεγάλη αντιιμπεριαλιστική πορεία με κατεύθυνση την Αμερικανική πρεσβεία».