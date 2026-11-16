Μεσίστιες οι σημαίες στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς για τους 2 νεκρούς πυροσβέστες - Την Τρίτη στον ανακριτή η σύζυγος και οι 2 ανήλικες

Ένορκη Διοικητική Εξέταση για την τραγωδία στο Ζεφύρι με τους δυο νεκρούς πυροσβέστες κατά την διάρκεια επιχείρησης.

Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) διέταξε ο διοικητής της Πυροσβεστικής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασαν τη ζωή τους ο 44χρονος Ηλίας Βαλάτσος και ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Ζεφύρι. Ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα και η χώρα θρηνούν την απώλεια των δύο ανδρών, οι Αρχές συνεχίζουν τις αναζητήσεις για τον 44χρονο πατέρα. Ο εν λόγω άνδρας διαφεύγει της σύλληψης, έχοντας μαζί του ένα βρέφος, ενώ σε βάρος του έχει εκδοθεί ένταλμα.

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Η σύζυγός του και οι δύο ανήλικες κόρες τους αναμένεται να οδηγηθούν την Τρίτη (17.11.2026) στον ανακριτή, καθώς έχουν συλληφθεί για την πρόκληση της φωτιάς στο εγκαταλελειμμένο κτίριο. Η μητέρα, που παρουσιάστηκε την Κυριακή στον εισαγγελέα, κατέθεσε πως έδωσε εντολή στην κόρη της να απορρίψει στάχτες από τη σόμπα τους στο υπόγειο του κτιρίου, μια πρακτική που η οικογένεια εφάρμοζε καθημερινά, καθώς διέμεναν στον χώρο χρησιμοποιώντας ξυλόσομπα.

Η εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής διευκρίνισε ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) εξετάζει τα αίτια της πυρκαγιάς, έχοντας ήδη συλλέξει μαρτυρίες, στοιχεία και οπτικό υλικό.

Φωτογραφικά ντοκουμέντα από το σημείο της τραγωδίας

Το χρονικό της επιχείρησης και η μαρτυρία του τραυματία

Η κινητοποίηση ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου, μετά από κλήση για φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Φυλή. Οι πυροσβέστες του 10ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών εισήλθαν στο κτίριο με πλήρη εξοπλισμό, επιχειρώντας να προσεγγίσουν τη φωτιά στο υπόγειο μέσω ενός κλιμακοστασίου χωρίς κουπαστή και γεμάτου απορρίμματα. Όπως εξήγησε η εκπρόσωπος, η είσοδος στο υπόγειο κρίθηκε επιβεβλημένη καθώς υπήρχε η πιθανότητα εγκλωβισμένων ατόμων.

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«Οι πυροσβέστες μας ακολούθησαν το πρωτόκολλο ακριβώς», τόνισε η κα Παπαβραμοπούλου, υπογραμμίζοντας ότι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Ο 43χρονος τραυματίας πυροσβέστης, που νοσηλεύεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές: «Έσβηνα τη φωτιά με τη μάνικα, αλλά κάποια στιγμή φούντωσαν οι φλόγες. Αντιλήφθηκα τον συνάδελφό μου πεσμένο δίπλα στη σκάλα, προσπάθησα να τον βοηθήσω, όμως εκείνη τη στιγμή μου τελείωσε το οξυγόνο και εγκατέλειψα την προσπάθειά μου. Έκανα μερικά βήματα και μετά έχασα τις αισθήσεις μου».

Ο Ηλίας Βαλάτσος εντοπίστηκε νεκρός κάτω από το τελευταίο σκαλοπάτι, ενώ ο Γιώργος Ζυμπίδης βρέθηκε σε απόσταση περίπου πέντε μέτρων στο εσωτερικό του υπογείου. Η κατάσταση της υγείας του τρίτου πυροσβέστη, που νοσηλεύεται, κρίνεται καλή.