Μεταφορά συντελεστή δόμησης: Τι απαντά ο Παπασταύρου στους έξι δημάρχους – Στο τραπέζι οι αλλαγές στη μελέτη

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διορθώσεων στη μελέτη που προβλέπει περίπου 584.000 επιπλέον τετραγωνικά μέτρα δόμησης στον Βόρειο Τομέα

Στο επίκεντρο της πολιτικής και αυτοδιοικητικής αντιπαράθεσης βρίσκεται η μεταφορά συντελεστή δόμησης, καθώς οι αντιδράσεις έξι δήμων των βορείων προαστίων φέρνουν το θέμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους δημάρχους, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, αναγνώρισε ότι οι ενστάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να εξεταστούν, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο διορθώσεων στη μελέτη του υπουργείου.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κ. Παπασταύρου χαρακτήρισε τη μεταφορά συντελεστή δόμησης «πολεοδομικό εργαλείο» και υποστήριξε ότι οι δήμαρχοι έχουν δίκιο να αντιδρούν, «με την έννοια ότι οφείλουν να προστατεύουν τα συμφέροντα των πολιτών τους». Όπως υπογράμμισε, στόχος του υπουργείου είναι να δομηθούν λιγότερα οικόπεδα και να διαφυλαχθεί η φυσιογνωμία των δήμων.

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Ερωτηθείς για την αιτία των αντιδράσεων, παραδέχθηκε ότι «μπορεί στις μελέτες που έγιναν, η αποτύπωση των στοιχείων των παιδικών χαρών ή των δημόσιων χώρων να χρειάζεται βελτίωση». Όπως τόνισε, «είμαστε σε πολύ αρχικό στάδιο, αλλά επειδή υπάρχει μια εμπειρία πως ό,τι μπαίνει σε δημόσια διαβούλευση είναι και το τελικό, δεν υπάρχει σχέδιο νόμου, δεν υπάρχει Προεδρικό Διάταγμα». Η μελέτη, εξήγησε, πρέπει να διορθωθεί και να είναι ακριβής, γι’ αυτό και τίθεται σε δημόσια διαβούλευση: «Αν αποτυπώσει μια πλατεία σε λάθος σημείο, πρέπει να διορθωθεί». Διαβεβαίωσε δε ότι «θα ληφθούν υπόψη όλες οι παρατηρήσεις και τα σχόλια των δημάρχων».

Εξηγώντας τι σημαίνει στην πράξη η μεταφορά συντελεστή, ο υπουργός είπε ότι αφορά την περίπτωση όπου ένας δήμος θέλει να κάνει μια πλατεία και έχει απαλλοτριώσει ένα οικόπεδο: «Αν ο δήμος δεν έχει τα χρήματα, ή θα άρει την απαλλοτρίωση ή θα προτείνει τα τετραγωνικά που παίρνει να τα προσθέσει σε ένα ήδη οικοδομήσιμο κτήμα». Κατέληξε ότι «τα ελεύθερα οικόπεδα θέλουμε να παραμείνουν. Ο συντελεστής δόμησης έρχεται να διαφυλάξει τη φυσιογνωμία των δήμων».

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Τι ζητούν οι δήμαρχοι – Η συνάντηση στο Μαξίμου

Η συνάντηση με τον πρωθυπουργό είναι προγραμματισμένη για τις 13:00. Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, και ο κ. Παπασταύρου. Οι δήμαρχοι αξιώνουν την απόσυρση της μελέτης και την εξέταση του θέματος από μηδενική βάση. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η εξέταση των αντιρρήσεων, ώστε να βρεθεί κοινή λύση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να αναστείλει τον σχεδιασμό, εφόσον δεν προηγηθεί εκτεταμένη συνεννόηση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η αντίδραση αφορά τη μελέτη του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία προβλέπει τη δημιουργία ζωνών υποδοχής συντελεστή δόμησης. Με βάση τον σχεδιασμό, δίνεται η δυνατότητα για περίπου 584.000 επιπλέον τετραγωνικά μέτρα δόμησης σε περιοχές του Βόρειου Τομέα της Αθήνας.

Οι δήμαρχοι Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς, Φιλοθέης – Ψυχικού Χαράλαμπος Μπονάτσος, Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος, Λυκόβρυσης – Πεύκης Μάριος Ψυχάλης, Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης και Παπάγου – Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους με κοινή επιστολή προς τον πρωθυπουργό. Ζητούν να αποσυρθεί η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και να ξεκινήσει νέα συζήτηση με τη συμμετοχή των δήμων. Εκφράζουν ανησυχίες για την επιβάρυνση των ήδη πιεσμένων υποδομών, όπως το οδικό δίκτυο, η αποχέτευση και τα δίκτυα απορροής ομβρίων.

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Η κυβέρνηση έχει αποσαφηνίσει ότι δεν προβλέπεται μεταφορά τετραγωνικών μέτρων μεταξύ διαφορετικών δήμων, αλλά μόνο εντός των διοικητικών ορίων του ίδιου δήμου. Ο Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο της Κλιματικής Εβδομάδας Κηφισιάς 2026, είχε τονίσει ότι «όλη η συζήτηση περιορίζεται μόνο στα εσωτερικά όρια των Δήμων». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έχει επίσης ξεκαθαρίσει ότι η μελέτη βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, δεν αποτελεί οριστική απόφαση ή νομοσχέδιο και δεν θα υπάρξουν παρεμβάσεις χωρίς διάλογο με τους δημάρχους και τις τοπικές κοινωνίες.

Τι σημαίνει στην πράξη η μεταφορά συντελεστή δόμησης

Επιχειρώντας να εξηγήσει τη λειτουργία του συγκεκριμένου πολεοδομικού εργαλείου, ο Σταύρος Παπασταύρου έφερε ως παράδειγμα την περίπτωση ενός οικοπέδου που έχει απαλλοτριωθεί από έναν δήμο για τη δημιουργία πλατείας.

Εάν ο δήμος δεν διαθέτει τα απαραίτητα χρήματα για την αποζημίωση του ιδιοκτήτη, μπορεί είτε να προχωρήσει στην άρση της απαλλοτρίωσης είτε να δώσει τη δυνατότητα μεταφοράς του συντελεστή δόμησης που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο ακίνητο σε άλλο, ήδη οικοδομήσιμο οικόπεδο.

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Με αυτόν τον τρόπο, ο ιδιοκτήτης αποκτά τη δυνατότητα να αξιοποιήσει αλλού τα τετραγωνικά που δεν μπορεί να χτίσει στο αρχικό ακίνητο, ενώ ο δήμος διατηρεί τον χώρο που προορίζεται για κοινόχρηστη χρήση.

«Τα ελεύθερα οικόπεδα θέλουμε να παραμείνουν. Ο συντελεστής δόμησης έρχεται να διαφυλάξει τη φυσιογνωμία των δήμων», ανέφερε ο υπουργός, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τη φιλοσοφία του σχεδιασμού.

Το καλώδιο Κρήτης – Κύπρου και οι έρευνες για υδρογονάνθρακες

Στις δηλώσεις του, ο Σταύρος Παπασταύρου αναφέρθηκε και στις ενεργειακές εξελίξεις, με επίκεντρο την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου και τις έρευνες για υδρογονάνθρακες.

Για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, ο κ. Παπασταύρου είπε ότι «προχωράμε χωρίς κανείς να μπορεί να αμφισβητήσει ότι οι έρευνες γίνονται με την άδεια της Ελλάδας και της Κύπρου». Η συνολική διάρκεια των ερευνών, που φτάνουν έως την Κύπρο, εκτιμάται σε περίπου τέσσερις μήνες, έως τον Μάρτιο, και η πόντιση θα γίνει αφού αναλυθούν τα στοιχεία της βυθομέτρησης. «Το πιο σημαντικό είναι ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο ο Φιντάν απαιτούσε να δοθεί άδεια. Αυτό δεν πέρασε», πρόσθεσε.

Για τις εξορύξεις υδρογονανθράκων, ανακοίνωσε ότι οι σεισμικές έρευνες της Chevron ξεκινούν πριν από το τέλος του χρόνου νότια της Πελοποννήσου, ενώ η Exxon, η Energean και η Helleniq θα κάνουν την πρώτη ερευνητική γεώτρηση έπειτα από 40 χρόνια τον Απρίλιο.