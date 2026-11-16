Η Μπριζίτ Μακρόν εκτιμά στη νέα βιογραφία του συζύγου της πως ο Γάλλος πρόεδρος δεν έχει ακόμα θάψει τη γιαγιά του και θα έπρεπε να κάνει ψυχανάλυση

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν περιγράφει τον εαυτό του ως «ακόμα παιδί», ενώ η σύζυγός του, Μπριζίτ Μακρόν, εκτιμά πως εκείνος έχει «θέματα με τη γιαγιά του» και χρήζει «ψυχανάλυσης». Οι εν λόγω αναφορές περιλαμβάνονται σε νέα βιογραφία του Γάλλου ηγέτη, η οποία προκαλεί αίσθηση ενόψει των επικείμενων προεδρικών εκλογών.

Η επιρροή της γιαγιάς και της συζύγου του

Ο 48χρονος πρόεδρος παραδέχτηκε πως η νεότητά του σημαδεύτηκε από την κυριαρχία μεγαλύτερων γυναικών, αρχικά της γιαγιάς του και εν συνεχεία της συζύγου του, η οποία είναι 24 χρόνια μεγαλύτερή του, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, του στέρησε την παιδική ηλικία. «Εγώ είμαι ακόμα παιδί. Δεν υπήρξα ποτέ έφηβος. Δεν μου αρέσουν οι έφηβοι. Δεν τους καταλαβαίνω. Η σύζυγός μου, όμως, τους καταλαβαίνει», δήλωσε ο Μακρόν στη βιογράφο του, Κατρίν Νε, σύμφωνα με τους Times του Λονδίνου.

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Η Νε, έμπειρη πολιτική δημοσιογράφος, συνέλεξε μαρτυρίες από το προεδρικό ζεύγος και παιδικούς φίλους του Μακρόν, σκιαγραφώντας έναν εξαιρετικά ευφυή αλλά απομονωμένο άνθρωπο, που δυσκολεύεται να δεχθεί κριτική. Στο βιβλίο περιγράφεται η καθοριστική παρουσία της γιαγιάς του, Μανέτ, μιας αυταρχικής συνταξιούχου διευθύντριας σχολείου που επιδίωκε να τον διαμορφώσει σε «αριστούργημα». Σύμφωνα με τη συγγραφέα, η Μανέτ τον κρατούσε απομονωμένο στις σπουδές του, ενώ ο Μακρόν είχε υποσχεθεί στη γιαγιά του: «Δεν θα ξανακοιτάξω κορίτσια», προκειμένου να ανακτήσει την εύνοιά της όταν εκείνη εξοργίστηκε με μια εφηβική του σχέση.

Μια ιδιαίτερη διαδρομή

Η Μπριζίτ Μακρόν αναγνωρίζει την επιρροή της Μανέτ, δηλώνοντας: «Ο Εμανουέλ δεν έχει ακόμα θάψει τη γιαγιά του. Δεν την έχει καν αντικαταστήσει. Θα έπρεπε να κάνει ψυχανάλυση». Η σχέση του ζεύγους ξεκίνησε όταν ο Μακρόν ήταν 15 ετών και η Μπριζίτ 39, όντας καθηγήτριά του στο θέατρο. Σύμφωνα με τη Νε, ο Μακρόν ανέλαβε την πρωτοβουλία, ενώ φέρεται να της πρότεινε τη συγγραφή θεατρικού έργου για να κερδίσει χρόνο μαζί της. Όταν η Μπριζίτ τον ρώτησε αν επιθυμούσε δικά του παιδιά, εκείνος φέρεται να αποκρίθηκε: «Όχι, θέλω να φροντίζεις μόνο εμένα».

Η βιογραφία παρουσιάζει τον Μακρόν ως απομονωμένο παιδί, μια κατάσταση που, κατά τη συγγραφέα, συνεχίζεται στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Η Νε υποστηρίζει ότι ο Γάλλος πρόεδρος αδυνατεί να δεχθεί κριτική, καθώς η αυτοπεποίθηση που τον οδήγησε στην προεδρία στα 39 του έχει μετατραπεί σε έλλειψη αυτοκριτικής. «Η ενδοσκόπηση δεν υπάρχει στον πνευματικό του κόσμο. Ακόμη και όταν ζητά συγγνώμη, επιστρέφει αργότερα για να εξηγήσει ότι είχε δίκιο», ανέφερε η συγγραφέας στο France Inter.