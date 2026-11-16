Δίκη στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας σε δεύτερο βαθμό, για την υπόθεση βιασμού μαστρωπείας της 12χρονης στα Σεπόλια. Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε τη συγκεκριμένη ημερομηνία ώστε να αποφευχθεί η πίεση χρόνου, καθώς η ίδια αφυπηρετεί τον Ιούνιο του 2027 λόγω ορίου ηλικίας

Σε αναβολή για τις 3 Φεβρουαρίου 2027 οδηγήθηκε η δίκη για την υπόθεση βιασμού και σεξουαλικής εκμετάλλευσης της 12χρονης από τον Κολωνό που όταν είχε αποκαλυφθεί είχε σοκάρει το πανελλήνιο.

Η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό είχε προσδιοριστεί σήμερα ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου της Αθήνας αλλά αναβλήθηκε λόγω κωλύματος στο πρόσωπο ενός εκ των κατηγορουμένων που ασθένησε αιφνιδίως.

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Την ίδια πρόταση για αναβολή και όχι διακοπή της της δίκης διατύπωσε και η εισαγγελέας της έδρας, προκειμένου να υπάρξει ικανός χρόνος, ώστε η υπόθεση να εκδικαστεί χωρίς να υπάρχει πίεση χρόνου, καθώς η ίδια αφυπηρετεί τον Ιούνιο του 2027 λόγω συμπληρώσεως ορίου ηλικίας.

Δίκη στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας σε δεύτερο βαθμό, για την υπόθεση βιασμού μαστρωπείας της 12χρονης στα Σεπόλια. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Όπως σημείωσε η εισαγγελική λειτουργός, η δίκη είναι πολυπρόσωπη με δεκάδες δικηγόρους και εάν ξεκινήσει τώρα «θα γινόταν με πίεση και πολλή βιασύνη και δεν αξίζει στην υπόθεση αυτή να της συμβεί. Δεν θα μπορούσε να εξασφαλιστεί δίκαιη δίκη που θα οδηγούσε σε δίκαιη απόφαση υπό συνθήκες πίεσης».

Παρών στη σημερινή σύντομη διαδικασία ήταν ο βασικός κατηγορούμενος Ηλίας Μίχος, ο οποίος πρωτόδικα έχει καταδικαστεί σε ισόβια για βιασμό ανηλίκου και επιπλέον 27 έτη κάθειρξης για επιμέρους αδικήματα που αφορούν την σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση της 12χρονης.

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Συγκατηγορούμενοι του Μίχου ο «Μιχάλης» και μητέρα της 12χρονης

Στο εδώλιο κάθισε και ο αποκαλούμενος «Μιχάλης», ο οποίος πρωτόδικα έχει καταδικαστεί σε 18 έτη κάθειρξη για διακεκριμένη μαστροπεία και παιδική πορνογραφία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτή τη δεύτερη δίκη θα δικαστεί ξανά και η μητέρα της 12χρονης η οποία, αν και στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε αθωωθεί από τα κακουργήματα της μαστροπείας και της παιδικής πορνογραφίας ξανακρίνεται από μηδενική βάση, μετά από έφεση που άσκησε ο εισαγγελέας.

Εκτός από τους τρεις πρώτους κατηγορούμενους στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο δικάζονται και 17 κατηγορούμενοι, οι οποίοι σε πρώτο βαθμό είχαν κριθεί ένοχοι και είχαν καταδικαστεί κατά περίπτωση για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο τετελεσμένες ή σε απόπειρα και παιδική πορνογραφία. Παρά τις πρωτόδικες ποινές που είχαν επιβληθεί από 13 μήνες έως 7 χρόνια, παρέμειναν ελεύθεροι καθώς η έφεση έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Δίκη στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας σε δεύτερο βαθμό, για την υπόθεση βιασμού μαστρωπείας της 12χρονης στα Σεπόλια. Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Και σήμερα δυναμικό παρών εντός και εκτός του δικαστικού μεγάρου του Εφετείου έδωσαν πολίτες οι οποίοι συμπαρίστανται στην 12χρονη και στην οικογένειά της.

Εξάλλου από την πρώτη στιγμή που αποκαλύφθηκε η υπόθεση το μεγάλο ζητούμενο πέρα από την τιμωρία των υπευθύνων ήταν και εξακολουθεί να είναι η παρουσία της Πολιτείας δίπλα στη δωδεκάχρονη ώστε να μπορέσει να επουλώσει τις πληγές της και κυρίως να αποφευχθεί περαιτέρω θυματοποιήσή της.