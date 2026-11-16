Άγιος Δημήτριος: Τρεις επιθέσεις σε ανήλικα κορίτσια μέσα σε δύο εβδομάδες – Στο στόχαστρο της αστυνομίας ο «δράκος» των νοτίων προαστίων

Φόβος στην τοπική κοινωνία. Οι γονείς συνοδεύουν τα παιδιά τους ακόμα και για λίγα μέτρα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται

Κλίμα φόβου επικρατεί στον Άγιο Δημήτριο, όπου μέσα σε 14 μόλις ημέρες έχουν καταγραφεί τρία περιστατικά απόπειρας σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος ανήλικων κοριτσιών. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή της Χρηστίδου, οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι πίσω από τα τρία περιστατικά βρίσκεται το ίδιο άτομο.

Το χρονικό των επιθέσεων

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου. Μια 17χρονη επέστρεφε στο σπίτι της όταν ο άγνωστος την πλησίασε απειλητικά και επιχείρησε να της επιτεθεί. Τα ουρλιαχτά της ξεσήκωσαν τη γειτονιά και ο δράστης τράπηκε σε φυγή. Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει: «Είχε βγάλει και το παντελόνι του και άρχισε να φωνάζει το κορίτσι. Έκανε ένα ουρλιαχτό δυνατό και βγήκαμε όλοι οι υπόλοιποι. Την κοπάνησε και έφυγε».

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Τρεις ημέρες αργότερα, στις 3 Νοεμβρίου, ο δράστης φέρεται να επανήλθε. Θύμα ήταν μια ακόμη 17χρονη, αμέσως μόλις βγήκε από το φροντιστήριό της. Ο άνδρας όρμησε προς το μέρος της και η ανήλικη έτρεξε πανικόβλητη προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Το τρίτο περιστατικό έγινε το βράδυ της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, έξω από δημοτικό σχολείο της περιοχής. Ο δράστης πλησίασε μια ανήλικη μαθήτρια και προσπάθησε να της επιτεθεί. Το κορίτσι φώναξε, εκείνος αιφνιδιάστηκε και εξαφανίστηκε με γρήγορο βήμα σε παρακείμενο δρόμο.

Οι καταγγελίες των κατοίκων

Έντονη είναι η ανησυχία των κατοίκων, ένας από τους οποίους καταγγέλλει αδράνεια. «Έχω μιλήσει δύο φορές με την αστυνομία και η απάντηση που πήρα ήταν ότι θα χρειαστεί να καλέσω το 100 αφού γίνει το περιστατικό. Οπότε μόνο θα περιμένουμε να συμβεί η αρπαγή, ο βιασμός», λέει χαρακτηριστικά μία γυναίκα. Στη γειτονιά, οι γονείς συνοδεύουν πλέον τα παιδιά τους ακόμα και για λίγα μέτρα.

Τι γνωρίζει η αστυνομία

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, πρόκειται για άνδρα περίπου 30 ετών, με ύψος γύρω στο 1,65 και αραιά μαλλιά, που φορούσε μαύρο ή κόκκινο φούτερ. Οι αρχές έχουν στα χέρια τους βίντεο από κάμερες ασφαλείας και προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τις διαδρομές διαφυγής του. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την ταυτοποίηση και τη σύλληψή του πριν χτυπήσει ξανά.

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