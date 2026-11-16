«Στη σύσκεψη που θα γίνει σήμερα υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το θέμα της μεταφοράς συντελεστή δόμησης, θα συμμετάσχουν η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και δήμαρχοι, προκειμένου να γίνει μια τεχνική και νομική συζήτηση. Να τοποθετηθούν όλοι υπεύθυνα και να βρεθεί μία συναινετική λύση».

Αυτά ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη σήμερα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και επανέλαβε ότι: Πρώτον, το κείμενο που έχει τεθεί σε διαβούλευση, όπως λέει και η λέξη, δεν είναι οριστικό. Και δεύτερον, η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι αποκλείεται η μεταφορά συντελεστή δόμησης από έναν Δήμο σε άλλον. Όπως εξήγησε ο Κωστής Χατζηδάκης, η φιλοσοφία του θεσμού που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970, είναι να αποζημιωθούν βασικά οι ιδιοκτήτες διατηρητέων κτιρίων για το γεγονός ότι έχουν την υποχρέωση να τα προστατεύουν, να τα συντηρούν και ταυτόχρονα δεν μπορούν να εξαντλήσουν τον συντελεστή δόμησης που ισχύει στην περιοχή τους.

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Ο Κωστής Χατζηδάκης τοποθετήθηκε για σειρά θεμάτων της επικαιρότητας επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τα εξής:

– Για τη φοροδιαφυγή και την αίσθηση των μισθωτών ότι είναι «υποζύγια»: Εγώ ο ίδιος ως υπουργός Οικονομικών εισήγαγα τα τεκμήρια τα οποία είναι μαχητά, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, προκειμένου να μην είναι οι μισθωτοί τα υποζύγια, να μην εμφανίζεται οποιοσδήποτε ως ευάλωτος για να εισπράττει επιδόματα και να έχουμε μια πιο δίκαια εικόνα. Τα επιδόματα δεν τα παίρνει όποιος δηλώνει φτωχός, αλλά δίνονται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Και υιοθετήσαμε 10 ακόμη πρωτοβουλίες όπως η σύνδεση των PΟS με τις ταμειακές μηχανές, τα μέτρα για το κύκλωμα εμπορίας καυσίμων. Έτσι έχουμε για την περίοδο 2024 – 2027 9,1 δισεκατομμύρια επιπλέον έσοδα. Τέτοια προσπάθεια δεν έχει προηγούμενο στην περίοδο από την μεταπολίτευση και μετά.

– Για τα στοιχεία που προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις που επεξεργάστηκε η ΑΑΔΕ: Προφανώς δεν προκύπτει ότι η Ελλάδα έχει γίνει παράδεισος και έλυσε όλα της τα προβλήματα. Αλλά δεν είναι και μια χώρα, όπως παρουσιάζεται από ορισμένα μέσα ενημέρωσης και την αντιπολίτευση, που είναι τελευταία των τελευταίων και όλοι βρίσκονται στα πρόθυρα του θανάτου. Σε σχέση με το 2019, όπως και να το μετρήσει κανείς, έχουμε ανέβει σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Έχουμε 600.000 παραπάνω Έλληνες που εργάζονται, ενώ μέχρι το 2019 ζούσαν με το επίδομα ανεργίας. Και προφανώς τώρα μπορούν να αντιμετωπίσουν από καλύτερη θέση την κρίση. Στον κατώτατο μισθό έχουμε ανέβει από τα 650 στα 920 ευρώ και είμαστε στη 13η θέση μεταξύ 22 χωρών λαμβάνοντας υπόψη την αγοραστική δύναμη. Στο μέσο καθαρό μισθό ήμασταν επί Τσίπρα στην 20ή θέση, τώρα είμαστε στην 17η. Δεν έχουμε μισθούς Βουλγαρίας, έχουμε μισθούς Πορτογαλίας. Δεν πανηγυρίζουμε γι’ αυτό. Αλλά είμαστε μια χώρα όπου οι επενδύσεις, οι εξαγωγές, η μείωση του χρέους μετουσιώνονται σταδιακά και στην καθημερινότητα. Η πρόκληση τώρα είναι να φτάσουμε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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– Για το στεγαστικό πρόβλημα: αυτήν την ώρα είναι σε εξέλιξη σειρά προγραμμάτων για την αύξηση της προσφοράς στην αγορά κατοικίας. Ενδεικτικά:

· Στην κοινωνική αντιπαροχή έχουν επιλεγεί τα πρώτα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ στα οποία προβλέπεται η κατασκευή περίπου 400 διαμερισμάτων, μέρος των οποίων θα διατεθούν ως κοινωνική κατοικία. Συνολικά διατίθενται 490 εκατομμύρια ευρώ για 2.800 κοινωνικές κατοικίες με χαμηλά μισθώματα.

· Έχουν εξασφαλιστεί 200 εκατ. για αναβάθμιση 15 κτιρίων φοιτητικών εστιών, για 5600 φοιτητές. Στόχος μας είναι να διπλασιάσουμε τα δωμάτια στις εστίες.

· Τρέχει το πρόγραμμα του υπουργείου Οικονομικών για ανακαίνιση και επιστροφή στην αγορά κλειστών σπιτιών, ύψους 500 εκατ. Έχουν κριθεί ήδη 13.000 κατοικίες επιλέξιμες με επιδότηση 70% του κόστους ανακαίνισης.

· Με πόρους του ΕΣΠΑ, προωθούνται κατοικίες για γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς και προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας στην περιφέρεια, ιδίως σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές. Τέτοιες πρωτοβουλίες παίρνει και το Υπουργείο Άμυνας.

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· Ακολουθεί το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο από το οποίο θα διατεθούν 1,7 δισ. για αναβάθμιση 62.000 κατοικιών και εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων σε κατοικίες ευάλωτων νοικοκυριών.

· Επιπλέον οι επενδύσεις μέσω της ρήτρας διαφυγής για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες σε 100.000 νοικοκυριά σε όλη τη χώρα.

· Προωθείται το κοινωνικό leasing ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ένα πρόγραμμα ύψους 165 εκατ. ευρώ για 15.000 οικογένειες που θα πάρουν αυτοκίνητο για 4 χρόνια με μίσθωμα 150 ευρώ αντί για 400.

– Για την προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, που υπέστη νευρικό κλονισμό: Υπάρχουν στο πολιτικό σύστημα εδώ και χρόνια κάποιοι που έχουν διαλέξει την ταυτότητα της υπεράσπισης των εργαζομένων, των φτωχών κ.λπ. Και για το λόγο αυτό δίνουν οι ίδιοι στον εαυτό τους συγχωροχάρτι, σαν να πέρασαν από μια πολιτική «κολυμβήθρα του Σιλωάμ». Εδώ όμως δεν έχουμε να κάνουμε με αντιπαράθεση πολιτικού με πολιτικό. Αλλά με έναν πολιτικό που δηλώνει υπερασπιστής των εργαζομένων και είναι σε αντιπαράθεση με τους ίδιους τους εργαζόμενους. Στην Επιθεώρηση Εργασίας αφενός και στο ΕΚΑΒ αφετέρου. Αυτό στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα το οποίο ο κόσμος αντιλαμβάνεται. Οι «Ροβεσπιέρροι» προσωρινά μπορεί να έχουν αποδοχή, αλλά αποδεικνύονται τελικά διάττοντες αστέρες.

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– Για την ενέργεια: Το 2019 είχαμε την υψηλότερη τιμή χονδρικής για την ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρώπη, τώρα έχουμε την 13η χαμηλότερη. Το 2019 εισάγαμε 10 τεραβατώρες το χρόνο, τώρα έχουμε 6,7 τεραβατώρες καθαρές εξαγωγές. Μόνο πέντε χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξάγουν περισσότερο ηλεκτρισμό από ό,τι η Ελλάδα. Κάναμε εισαγωγή του 18% των αναγκών μας και τώρα εξάγουμε το 15%. Και με τη Βουλγαρία ειδικότερα, είχαμε εισαγωγές αξίας 100 εκατ. και τώρα έχουμε εξαγωγές 265 εκατ. Όχι, διότι η Βουλγαρία μας κάνει κάποιο ρουσφέτι, αλλά επειδή είμαστε φθηνότεροι και μπορούμε να κάνουμε εξαγωγές. Και ο λόγος που είμαστε ανταγωνιστικοί είναι οι ανανεώσιμες πηγές. Ενώ αν κρατούσαμε το λιγνίτη θα πληρώναμε επιπλέον 7,1 δισ. ευρώ. Αν θέλει κάποιος να πει ότι είναι λάθος τα στοιχεία, ας βγει να τα αμφισβητήσει. Επομένως, κάποιοι βλέπουν το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Προφανώς τώρα πρέπει να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην αποθήκευση, καθώς έχει ωριμάσει η τεχνολογία. Αλλά είναι επίσης προφανές ότι έπρεπε να ξεκινήσουμε από την παραγωγή. Τι να αποθηκεύσεις αν δεν παράγεις πρώτα;

Ολόκληρη η συνέντευξη