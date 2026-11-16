Ζεφύρι: Την Τρίτη η κηδεία του 23χρονου Γιώργου Ζυμπίδη

Ο διοικητής του Πυροσβεστικού Σώματος έχει ήδη διατάξει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο

Βαθιά θλίψη προκαλεί η απώλεια του 23χρονου πυροσβέστη Γιώργου Ζυμπίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2026, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Καστοριά.

Οι συνθήκες της τραγωδίας

Ο άτυχος νεαρός πυροσβέστης άφησε την τελευταία του πνοή μαζί με έναν 44χρονο συνάδελφό του, την ώρα που επιχειρούσαν να κατασβέσουν την πυρκαγιά και να ερευνήσουν τον χώρο για τυχόν εγκλωβισμένα άτομα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο, ο διοικητής του Πυροσβεστικού Σώματος έχει ήδη διατάξει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ).

Κηδεία Ζυμπίδη: Στην Καστοριά η τελετή αποχαιρετισμού στις 12.00

Η οικογένεια του εκλιπόντος θα αποχαιρετήσει τον αγαπημένο τους άνθρωπο στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Λεύκης. Όπως αναγράφεται στο κηδειόχαρτο:

«Το πολυαγαπημένο μας γιο, αδελφό και εγγονό που απεβίωσε, συνοδεύουμε στην τελευταία του κατοικία την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 12:00 μμ. στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Λεύκης. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11:00 πμ».

Στην κηδεία αναμένεται να παραστεί πλήθος κόσμου, μεταξύ των οποίων και συνάδελφοι του 23χρονου από την Αθήνα.

Ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης είχε μόλις ξεκινήσει την πορεία του στο Σώμα

Για τον 23χρονο Γιώργο Ζυμπίδη, η τραγωδία στο Ζεφύρι έβαλε πρόωρο τέλος σε μια διαδρομή που μόλις είχε αρχίσει. Με καταγωγή από την Καστοριά, είχε αποφοιτήσει από τη Σχολή Πυροσβεστών της Πτολεμαΐδας και είχε ορκιστεί το καλοκαίρι του 2026, μόλις δύο μήνες πριν από τον θάνατό του.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Άνθρωποι από το περιβάλλον του τον περιγράφουν ως έναν νέο γεμάτο όνειρα, που αγαπούσε τη δουλειά του και αντιμετώπιζε με ενθουσιασμό το ξεκίνημα της επαγγελματικής του ζωής. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα αναφέρουν φίλοι και γνωστοί του, είχε περάσει φέτος και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, καθώς επιθυμούσε να συνδυάσει την υπηρεσία του στην Πυροσβεστική με τις σπουδές του.

«Ένα νέο παιδί με όνειρα και ολόκληρη τη ζωή μπροστά του», αναφέρει χαρακτηριστικά ένας γνωστός του σε ανάρτησή του.

Σε άλλα μηνύματα αποχαιρετισμού, φίλοι του κάνουν λόγο για ένα «χαμογελαστό, πρόθυμο και δοτικό παλικάρι», που αγαπούσε βαθιά τον συνάνθρωπο και φορούσε με υπερηφάνεια τη στολή του. «Όλα όμως κόπηκαν βίαια και ξαφνικά το μεσημέρι του Σαββάτου στο Ζεφύρι», σημειώνεται σε μία από τις αναρτήσεις.

Τα μηνύματα στα social media και η οργή για το εγκαταλελειμμένο κτίριο

Πέρα από τον προσωπικό πόνο για την απώλεια των δύο πυροσβεστών, πολλές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζουν αγανάκτηση για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, αλλά και για όσα φέρεται να προηγήθηκαν και να ακολούθησαν την επιχείρηση.

Διαφήμιση

Σε μία από τις αναρτήσεις, το αντίο στους δύο άνδρες συνοδεύεται από ευχές για τις οικογένειές τους και έκκληση να υπάρξει καλύτερη προστασία για όσους εξακολουθούν να υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Οι καταγγελίες για την επιχείρηση πυρόσβεσης

Σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε και εκτελέστηκε η επιχείρηση στο Ζεφύρι έθεσε ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, Κώστας Παπαντώνης, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι θα έπρεπε να υπάρχει επικεφαλής αξιωματικός στην επιχείρηση, ενώ αναφέρθηκε στις συνθήκες που, σύμφωνα με όσα του μετέφεραν συνάδελφοι των θυμάτων, επικρατούσαν στο εσωτερικό του κτιρίου.

«Ήταν γεμάτος σκουπίδια ο χώρος αρχικά. Ορατότητα μηδέν. Όταν δεν έχεις ορατότητα, όταν είναι γεμάτες σκουπίδια οι σκάλες και μέσα στον καπνό. Καταρχήν δεν ξέρουμε αν υπήρχε επικεφαλής. Νομίζω ότι δεν υπήρχε. Έπρεπε να δοθεί εντολή, να τηρηθούν αυτά που πρέπει. Απ’ όσο γνωρίζω δεν υπήρχε επικεφαλής, αξιωματικός υπηρεσίας, επικεφαλής βάρδιας. Δεν ξέρω. Αυτό που μου έχουν πει οι συνάδελφοι είναι ότι δεν υπήρχε», ανέφερε.

Διαφήμιση

Ο κ. Παπαντώνης έθεσε, επίσης, ερωτήματα για την κατάσταση των αναπνευστικών συσκευών και την επάρκεια οξυγόνου στις φιάλες των πυροσβεστών. Όπως είπε, οι φιάλες και οι σχετικές ενδείξεις θα πρέπει να ελέγχονται καθημερινά, ενώ υποστήριξε ότι η συσκευή του ενός πυροσβέστη είχε μείνει χωρίς οξυγόνο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε ένα πρόσθετο σύστημα ειδοποίησης, το λεγόμενο beeper, το οποίο, όπως εξήγησε, ενεργοποιείται όταν ο πυροσβέστης παραμένει ακίνητος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει εάν υπήρχε τέτοιος εξοπλισμός στη συγκεκριμένη υπηρεσία.

«Έχει διαταχθεί ΕΔΕ από τον κύριο αρχηγό και θα βρεθεί αυτό τι έχει συμβεί», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η έρευνα θα πρέπει να δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες της επιχείρησης.

Ο πρόεδρος του Σωματείου αναφέρθηκε και στη μεταχείριση των οικογενειών των θυμάτων τις πρώτες ώρες μετά την τραγωδία, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την απουσία, όπως είπε, υποστήριξης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Διαφήμιση

Ειδικότερα, υποστήριξε ότι δεν διατέθηκε όχημα από την Πυροσβεστική ή το υπουργείο για τη μεταφορά των γονέων του 23χρονου από την Καστοριά, προκειμένου να προχωρήσουν στην αναγνώριση της σορού. Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν υπήρξε μέριμνα για ψυχολογική υποστήριξη, ενώ έκανε λόγο και για δυσκολίες στην επιστροφή συγγενικού προσώπου του νεαρού από τη Γερμανία.

«Έχουμε 2.000-3.000 οχήματα και δεν βρίσκεται ένα όχημα από την Καστοριά ή από το υπουργείο να διατάξει κάποιον να πάει να πάρει τους ανθρώπους. Ούτε ψυχολόγο. Έχουμε και τους ψυχολόγους. Ούτε αυτό έγινε. Βγήκε ο άνθρωπος και διαμαρτυρήθηκε και δυστυχώς είχε δίκιο», ανέφερε.

Οι καταγγελίες για τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά σε εγκαταλελειμμένα κτίρια

Ο κ. Παπαντώνης έστρεψε την κριτική του και στο ευρύτερο πρόβλημα των επαναλαμβανόμενων πυρκαγιών σε εγκαταλελειμμένα κτίρια, υποστηρίζοντας ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις καλούνται καθημερινά να επέμβουν σε αντίστοιχα περιστατικά, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται σημαντικά οι υπηρεσίες.

Όπως είπε, στην ευρύτερη περιοχή της Ελευσίνας καταγράφονται καθημερινά τρία με τέσσερα περιστατικά, ενώ έκανε αναφορά και στο Ζεφύρι και στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με τον ίδιο, αρκετές από τις κλήσεις αφορούν φωτιές που συνδέονται με την αφαίρεση καλωδίων ή χαλκού από εγκαταλελειμμένους χώρους.

«Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Έχουμε κλήσεις […] είτε για καλώδια είτε για τον χαλκό, για όλα αυτά. Κάποια στιγμή πρέπει να πεις, έβαλε ο ιδιώτης φωτιά αυτό το καλοκαίρι, “πάρε τρία χιλιάρικα καμπανάκι κεφάλι”. Ο Ρομά βάζει φωτιά, δεν τρέχει τίποτα», είπε, ζητώντας την παρέμβαση των αρμόδιων φορέων και την επιβολή κυρώσεων όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι συνεχείς μετακινήσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων για παρόμοια περιστατικά αποδυναμώνουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών και ενδέχεται να στερούν πολύτιμους πόρους από άλλες, σοβαρότερες ανάγκες.

«Αυτό είναι κατάχρηση, γιατί μετά όταν συμβεί ένα πιο σοβαρό περιστατικό να πας κάπου, το προσωπικό έχει εξασθενήσει, δεν έχει την ανάλογη ετοιμότητα, έχεις το χρόνο που θα πάει, καλείς αυτοκίνητα από άλλη περιοχή, αδυνατείς σε ένα άλλο μέρος για να παρευρεθεί. Δηλαδή όλα αυτά έρχονται το ένα δίπλα στο άλλο», ανέφερε.