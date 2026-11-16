XPENG L03: Το νέο μοντέλο της κινεζικής φίρμας με εκδόσεις BEV και REEV

Το XPENG L03 έρχεται να εμπλουτίσει τη γκάμα της Κινέζικης φίρμας, πάνω στη λογική της φιλοσοφίας που έχει λανσάρει η νέα εταιρεία! Η φίρμα που έχει ήδη διανύσει τα πρώτα της …χιλιόμετρα στην ελληνική αγορά προσφέρει το νέο XPENG G6 ένα προηγμένο D-SUV και το Ε-SUV XPENG G9, επίσης, ηλεκτρικό που μπορεί να αναπληρώνει, μεταξύ των ηλεκτρικών του προτερημάτων, την ενέργειά του από 10% σε 80% σε μόλις 12 λεπτά.

Το νέο μοντέλο L03, όπως ακριβώς και όλα τα υπόλοιπα μοντέλα της σειράς, ενσωματώνει κορυφαίες τεχνολογίες που βασίζονται στην παγκόσμια ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Τα χαρακτηριστικά, οι υπηρεσίες και οι υποδομές που διαθέτουν έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να καλύπτουν τις ανάγκες των Ευρωπαίων οδηγών. Στην περίπτωση του νέου μοντέλου L03, ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε δύο διαφορετικές εκδόσεις: την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση BEV καθώς και την έκδοση REEV. Πιο συγκεκριμένα, η έκδοση BEV απευθύνεται σε εκείνους τους οδηγούς που επιλέγουν την κλασική ηλεκτρική μετακίνηση. Παράλληλα, η έκδοση REEV έρχεται να καλύψει τις ανάγκες εκείνων των οδηγών που αναζητούν τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρικής οδήγησης, προσφέροντας μια εναλλακτική λύση στο πλαίσιο της ίδιας τεχνολογικής φιλοσοφίας που διέπει το νέο μοντέλο.

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Το νέο μοντέλο διαθέτει εξωτερικές διαστάσεις με μήκος που αγγίζει τα 4,6 μέτρα. Παράλληλα, το μεγάλο μεταξόνιο του οχήματος, το οποίο ανέρχεται στα 2,85 μέτρα, του προσφέρει επιπλέον σημαντική ευρυχωρία στο εσωτερικό του. Η ευρυχωρία αυτή αποτελεί ένα κριτήριο το οποίο παραμένει ψηλά στην ατζέντα των αγοραστών κατά την επιλογή τους. Στην καμπίνα των επιβατών του νέου μοντέλου κυριαρχεί το ψηφιακό στοιχείο. Συγκεκριμένα, μία μεγάλη οθόνη αφής 15,6 ιντσών ξεχωρίζει στο κέντρο του ταμπλό, ενώ αντίστοιχα εντυπωσιακό είναι και το head up display, το οποίο διαθέτει μέγεθος 28,6 ιντσών. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για την κατασκευή του οχήματος είναι πως στο εσωτερικό του έχουν χρησιμοποιηθεί μαλακά πλαστικά σε ποσοστό που φτάνει το 72%.

Χάρη στη φιλοσοφία REEV και την μεγάλη μπαταρία των 37,2 kWh, οι οδηγοί μπορούν να απολαμβάνουν την άμεση απόκριση, την ομαλή και αθόρυβη λειτουργία ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου για περισσότερα από 200 χλμ, ενώ παράλληλα αποκτούν μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση του οχήματος, ιδιαίτερα σε μακρινές διαδρομές, με την συνδυασμένη αυτονομία του αυτοκινήτου να ξεπερνά τα 1.000 χλμ συνολικά, με εντυπωσιακή παράλληλα οικονομία.

Η κλασική έκδοση BEV του XPENG L03 προσφέρει όλα τα χαρακτηριστικά που αναζητούν οι οδηγοί από ένα σύγχρονο αμιγώς ηλεκτρικό όχημα: Aυτονομία έως 520 km και κατανάλωση ενέργειας από μόλις 15,3 kWh/100 km.Oι προσφερόμενες ηλεκτρικές εκδόσεις του L03 περιλαμβάνουν πισωκίνητες και τετρακίνητες ΑWD εκδοχές, καθώς και εκδόσεις Standard & Long Range, καλύπτοντας κάθε δυνατή ανάγκη μετακίνησης. Θα πωλείται σε 64 χώρες, εκτός Κίνας, ενώ στην Ευρώπη θα διατίθεται σε 150 διαφορετικά σημεία πώλησης.