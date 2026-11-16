Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο της Audi προσφέρει ισχύ που ξεκινά από τους 170 ίππους και φτάνει έως τους 326 ίππους, διαθέτοντας τρεις επιλογές μπαταριών χωρητικότητας 52, 61 και 84 kWh

Νέα είναι και η πρόταση της Audi, που ακούει στο όνομα A2 e-tron. Το νέο μοντέλο εισόδου στην ηλεκτρική γκάμα της Audi απευθύνεται σε πελάτες που αναζητούν χαμηλό κόστος χρήσης, μεγάλη αυτονομία και άνετους χώρους για την καθημερινότητά τους.

Η καμπίνα συνδυάζει ποιοτικά υλικά, εργονομικά καθίσματα και έξυπνη αποθήκευση. Προσφέρει προαιρετική πανοραμική γυάλινη οροφή περίπου 1,6 τετραγωνικών μέτρων ώστε να προσδίδει φυσικό φως και αίσθηση ευρυχωρίας,

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ο χώρος αποσκευών προσφέρει 396 λίτρα ή 1.336 λίτρα με αναδιπλωμένες τις πλάτες των πίσω καθισμάτων. Η βασική πανοραμική οθόνη MMI συνδυάζει Audi virtual cockpit plus 11,9 ιντσών και καμπύλη οθόνη αφής 12,8 ιντσών, στραμμένη προς τον οδηγό. Προαιρετικό head-up display επαυξημένης πραγματικότητας προβάλλει ταχύτητα, πλοήγηση και άλλες πληροφορίες στο οπτικό του πεδίο.

Το Audi connected work (διαθέσιμο από την παραγωγή Δεκεμβρίου και έπειτα) συνδυάζει Microsoft Outlook, Microsoft Teams, τηλεφωνικές κλήσεις και Work Agent με τεχνητή νοημοσύνη. Με φωνητικές εντολές επιτρέπει αναζήτηση πληροφοριών, σύνταξη email, ακρόαση ημερολογίου, συμμετοχή σε κλήσεις Teams και πλοήγηση προς την επόμενη συνάντηση. Διατίθεται με το MMI experience pro ή μετά την παράδοση μέσω του Audi Functions Store στην εφαρμογή myAudi.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Το νέο A2 e-tron χρησιμοποιεί αποκλειστικά ηλεκτροκινητήρες μόνιμου μαγνήτη και κίνηση στους πίσω τροχούς. Η ισχύς ξεκινά από τους 125 kW (170 ίππους) και φτάνει έως τους 240 kW (326 ίππους), ενώ η μέγιστη ροπή της κορυφαίας έκδοσης ανέρχεται σε 545 Nm.

Οι διαθέσιμες μπαταρίες είναι χωρητικότητας 52, 61 και 84 kWh. Ανάλογα με την έκδοση, η αυτονομία μπορεί να φτάσει έως τα 646 χιλιόμετρα WLTP.

Οι τρεις μπαταρίες καλύπτουν ανάγκες από τις καθημερινές αστικές μετακινήσεις έως τα μεγάλα ταξίδια. Οι μπαταρίες μικτής χωρητικότητας 52 και 61 kWh χρησιμοποιούν την ανθεκτική χημική σύνθεση φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP).

Η αμφίδρομη φόρτιση διατίθεται προαιρετικά. Με Vehicle-to-Load (V2L)1, το όχημα τροφοδοτεί ηλεκτρικά ποδήλατα, υπολογιστές, καφετιέρες, εργαλεία ή εξοπλισμό κάμπινγκ από την πρίζα αποσκευών ή μέσω αντάπτορα στη θύρα φόρτισης.