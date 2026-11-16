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Θρίλερ 4 τρισ. δολαρίων στην Nvidia: «War room» στη Silicon Valley για την επιστροφή του Τζένσεν Χουανγκ μετά το σκάνδαλο κατασκοπείας

Παράγοντες της Silicon Valley φέρονται να οργανώνουν κίνηση επιστροφής του Χουάνγκ

Πορτρέτο του Jensen Huang με φόντο χρηματιστηριακή οθόνη με τον δείκτη NVDA
16/11/2026, 12:53

Επιμέλεια

Γεωργία Παμπουχίδου
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Ραγδαίες εξελίξεις συγκλονίζουν τον τεχνολογικό κολοσσό της Nvidia, μόλις λίγες ημέρες μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ για το σκάνδαλο κατασκοπείας. Ενώ η κυβέρνηση των ΗΠΑ και το Κογκρέσο εντείνουν τις πιέσεις για κρίσιμα ζητήματα εθνικής ασφάλειας και παράνομων εξαγωγών τσιπ στην Κίνα, ισχυροί παράγοντες της Silicon Valley φέρονται να οργανώνουν κίνηση επιστροφής του, δημιουργώντας ειδικό «war room» διαβουλεύσεων.

Η αποχώρηση του 63χρονου Τζένσεν Χουάνγκ, που θεωρείται ο γκουρού της Τεχνητής Νοημοσύνης χάρη στην επίδραση των τσιπ της εταιρείας του από την ηγεσία της εταιρείας-κολοσσού αποδείχθηκε καταλυτική, καθώς έφερε στην επιφάνεια ένα εκρηκτικό μείγμα προσωπικών αποκαλύψεων και γεωπολιτικών τριβών.

Το παρασκήνιο της πτώσης και η «σκιά» της κατασκοπείας


Σύμφωνα με αποκαλυπτικά δημοσιεύματα των New York Times και των New York Post, η αρχή του τέλους για τον Χουάνγκ ξεκίνησε σταδιακά, όταν οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εντόπισαν επαφές του με την Άλις Χουάνγκ, υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρείας Megaspeed με έδρα τη Σιγκαπούρη. Η τελευταία φέρεται να βρισκόταν στο στόχαστρο των ΗΠΑ ως ύποπτη συνεργάτιδα των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών, η οποία κατηγορείται ότι διοχέτευε προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia στην Κίνα, παρακάμπτοντας τις αμερικανικές απαγορεύσεις.

Παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις του Χουάνγκ ότι η σχέση τους περιοριζόταν σε αυστηρά επιχειρηματικό πλαίσιο, οι πιέσεις κλιμακώθηκαν. Πρόσφατες αποκαλύψεις για εξωσυζυγική σχέση μαζί της, καθώς και δεύτερη παράλληλη σχέση με στέλεχος της Nvidia, οδήγησαν τελικά στην ομολογία του προς τον γενικό νομικό σύμβουλο της εταιρείας και στην άμεση παραίτησή του μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ συνομιλεί με την Άλις Χουάνγκ στο COMPUTEX 2024
Ο Τζένσεν Χουάνγκ συνομιλεί με την Άλις Χουάνγκ στο COMPUTEX 2024

Συναγερμός στην Ουάσινγκτον και έρευνα 10 ημερών

Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό στην Ουάσινγκτον. Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia έχει ήδη αναθέσει σε εξωτερικό νομικό γραφείο την ανεξάρτητη έρευνα των πεπραγμένων, ενώ η κυβέρνηση των ΗΠΑ ζητά απαντήσεις εντός δέκα ημερών σχετικά με το αν η εταιρεία παραβίασε συνειδητά τους κανονισμούς εξαγωγών.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε δημόσια ότι η εταιρεία οφείλει να δώσει εξηγήσεις για τις «φαινομενικά παράνομες πωλήσεις» με στόχο την τόνωση των εσόδων της, τονίζοντας την ανάγκη για μια «δραματική αναδιάρθρωση» και ηγεσία εκτός του στενού κύκλου της μέχρι πρότινος διοίκησης. Σημειώνεται ότι ο Χουάνγκ έχει κληθεί να καταθέσει σε κλειστή συνεδρίαση τριών επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων την 1η Δεκεμβρίου, καθώς και ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζών της Γερουσίας.

Το κίνημα «Φέρτε πίσω τον Τζένσεν» και οι κινήσεις στη Silicon Valley

Παρά το σφοδρό πλήγμα στη μετοχή της Nvidia, η οποία κατέγραψε πτώση άνω του 23%, και το προσωρινό κενό εξουσίας, με την οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες να αναλαμβάνει προσωρινά καθήκοντα CEO, στενοί σύμμαχοι και κορυφαία στελέχη της τεχνολογίας οργανώνονται για την επιστροφή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυροί παράγοντες τεχνολογικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων φέρονται να βρίσκονται προσωπικότητες όπως ο Έλον Μασκ και ο Τιμ Σουίνι της Epic Games, έχουν συστήσει «war room» με στόχο να πιέσουν τόσο το διοικητικό συμβούλιο όσο και τον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι η ηγεσία του Χουάνγκ είναι απολύτως απαραίτητη για τη διατήρηση της αμερικανικής πρωτοπορίας στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στις αυστηρές απαιτήσεις της αμερικανικής νομοθεσίας και τη διασφάλιση της σταθερότητας του κολοσσού αξίας 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, που κλονίζεται μετά την αποχώρηση του ιδρυτή του, το μέλλον του Τζένσεν Χουάνγκ παραμένει ανοιχτό, με το επόμενο διάστημα να είναι κρίσιμο για τις εξελίξεις στον παγκόσμιο χάρτη της τεχνολογίας.

Την ίδια ώρα την ανάγκη να αναζητήσει νέο διευθύνοντα σύμβουλο «εκτός της εταιρείας» επισήμανε την Κυριακή ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, αναφερόμενος στον τεχνολογικό κολοσσό της Nvidia, στον απόηχο της αιφνιδιαστικής παραίτησης του Τζένσεν Χουάνγκ την περασμένη εβδομάδα.

Πηγές: New York Times, Βloomberg, New York Post

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Nvidia εθνική ασφάλεια κατασκοπεία Κίνα σκάνδαλο Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) Τζένσεν Χουάνγκ

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