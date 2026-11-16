Θεσσαλονίκη: Γαϊδουράκι έτρεχε ανενόχλητο στην εθνική οδό

Το ζώο ακινητοποιήθηκε και απομακρύνθηκε από το οδόστρωμα χωρίς να καταγραφεί κάποιο ατύχημα, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση για το περιστατικό

Ένα γαϊδούρι προκάλεσε αιφνιδιασμό το πρωί στην εθνική οδό με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη, καθώς διερχόμενοι οδηγοί το εντόπισαν να κινείται ανενόχλητο στο οδόστρωμα, ανάμεσα σε φορτηγά και επιβατικά οχήματα.

Το ζώο επέλεξε έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο δρόμο για τη διαδρομή του προς το πολεοδομικό συγκρότημα. Το περιστατικό έλαβε χώρα στο ύψος του Γαλλικού, στο ρεύμα εισόδου, και αποτυπώθηκε σε βίντεο το οποίο απέστειλε ακροατής στον σταθμό Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

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Στο βίντεο απεικονίζεται το τετράποδο να τρέχει μόνο του, ενώ γύρω του κυκλοφορούν βαρέα οχήματα και Ι.Χ., φέρνοντας τους οδηγούς αντιμέτωπους με μια εντελώς απρόβλεπτη εικόνα.

Αίσιο τέλος για το γαϊδουράκι

Η περιπέτεια του ζώου είχε, ευτυχώς, θετική κατάληξη. Βάσει νεότερης ενημέρωσης, το γαϊδούρι ακινητοποιήθηκε και απομακρύνθηκε από το οδόστρωμα, δίχως να έχει διευκρινιστεί αν η ενέργεια αυτή έγινε από τους ιδιοκτήτες του ή από άλλους εμπλεκόμενους.

Παρά το γεγονός ότι το συμβάν προκάλεσε έκπληξη, η κατάσταση εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους τόσο για το ίδιο το ζώο όσο και για τους διερχόμενους οδηγούς. Η πρωινή περιπλάνηση του απρόσκλητου ζώου ολοκληρώθηκε χωρίς να καταγραφεί κάποιο ατύχημα.