«Να γυρίζουμε στις οικογένειές μας ασφαλείς» – Συγκίνηση από τους πυροσβέστες στο Πολυτεχνείο

Στον ιστορικό χώρο του Πολυτεχνείου έδωσε το «παρών» και ο κλάδος των πυροσβεστών, με αντιπροσωπεία της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών να καταθέτει στεφάνι στο μνημείο. Τα μέλη της ήταν ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένα λόγω του πρόσφατου τραγικού δυστυχήματος στο Ζεφύρι, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο συνάδελφοί τους.

Στις δηλώσεις του, ο Βασίλης Γιαννάκος, πυροσβέστης και μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, τόνισε αρχικά πόσο σημαντικό είναι να διατηρείται ζωντανή η μνήμη της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, στεκόμενος παράλληλα στα πρόσφατα γεγονότα και στις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται οι πυροσβέστες.

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«Τιμούμε σήμερα την εξέγερση του Πολυτεχνείου πριν από μισό και πλέον αιώνα, πάντα μαζί με το λαό στους αγώνες του λαού. Ωστόσο, φέτος είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία για εμάς, όπου θρηνούμε μόλις πριν από λίγες μέρες ακόμη δύο συναδέλφους», σημείωσε χαρακτηριστικά. Συνεχίζοντας, ο κ. Γιαννάκος αναγνώρισε ότι πρόκειται εκ φύσεως για ένα δύσκολο επάγγελμα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ακριβώς για αυτόν τον λόγο η Πολιτεία οφείλει να λαμβάνει αυξημένα μέτρα πρόληψης και ενίσχυσης, ώστε οι πυροσβέστες να επιστρέφουν ασφαλείς στις οικογένειές τους.

«Σε μια δύσκολη χρονιά, η οποία είναι πολύ δύσκολη για το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, συνεπεία μάλλον βασικών προβλημάτων, έχουμε φτάσει να θρηνούμε αλλεπάλληλα συναδέλφους», πρόσθεσε. «Η δουλειά μας είναι δύσκολη και γι’ αυτό υπάρχει μεγάλη ανάγκη οι πυροσβέστες να αγωνιστούμε για το αυτονόητο, την ασφάλεια των επιχειρήσεών μας, την ασφάλεια στην εργασία μας, να γυρνάμε στις οικογένειές μας ασφαλείς και να προσφέρουμε και στον πολίτη το καλύτερο που χρειάζεται αυτός», κατέληξε.