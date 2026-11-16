Ελλάδα

Κορωπί: Άγριος προπηλακισμός διασώστη του ΕΚΑΒ

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ ανέφερε πως ο διασώστης υπέστη χτυπήματα και σκίσιμο της στολής του από Ρομά, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί η παροχή πρώτων βοηθειών.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διασώστες έξω από το Νοσοκομείο Λαϊκό

Το Νοσοκομειο Λαικο με τα ασθενοφορα ΕΚΑΒ και ιδωτικης εταιρειας ΦΩΤΟ ( ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI)

16/11/2026, 13:18
TANEA Newsroom
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Ένα σοβαρό περιστατικό προπηλακισμού έλαβε χώρα κατά τη μεταφορά ασθενών με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου, σύμφωνα με καταγγελία που προέβη ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό MEGA News 104.6.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, ένας διασώστης του ΕΚΑΒ δέχθηκε επίθεση από τον γιο μιας γυναίκας με καρδιολογικό πρόβλημα, όταν ο ίδιος τον ενημέρωσε πως δεν υπήρχε δυνατότητα συνοδείας, καθώς το όχημα έπρεπε να παραλάβει και δεύτερο ασθενή.

«Του έσκισαν τη στολή και τον χτύπησαν»

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ ανέφερε πως ο διασώστης υπέστη χτυπήματα και σκίσιμο της στολής του από Ρομά, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί η παροχή πρώτων βοηθειών.

Παρά την επίθεση, ο διασώστης ολοκλήρωσε κανονικά τη διακομιδή των δύο ασθενών στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

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ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ ΕΚΑΒ επίθεση Κορωπί ΠΟΕΔΗΝ προπηλακισμός

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