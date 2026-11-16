Πλωτό πολυιατρείο στο Αιγαίο: 1.034 άνθρωποι εξετάστηκαν σε πέντε νησιά

Στο πλαίσιο της κοινής πρωτοβουλίας της +πλευσης και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Τάκης Ηλιόπουλος πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.686 ιατρικές και μικροβιολογικές εξετάσεις

Πέντε νησιά, εκατοντάδες άνθρωποι και μια κοινή αποστολή: να γίνει η πρόσβαση στην υγεία πιο εύκολη, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική απόσταση. Ο Φθινοπωρινός Διάπλους της Σύμπλευσης ΑΜΚΕ (+πλευση) ολοκληρώθηκε, αποδεικνύοντας πως όταν η εθελοντική προσφορά συναντά τη συνεργασία, η φροντίδα μπορεί να φτάσει ακόμη και στα πιο απομακρυσμένα σημεία του χάρτη.

Για πρώτη φορά, η +πλευση και το Κοινωφελές Ίδρυμα Τάκης Ηλιόπουλος ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια κοινή πρωτοβουλία με επίκεντρο τον άνθρωπο. Από τις 4 έως τις 8 Νοεμβρίου, ένα πλοίο μετατράπηκε σε πλωτό πολυιατρείο, μεταφέροντας ιατρικές ειδικότητες, διαγνωστικές δυνατότητες και ανθρώπους με διάθεση προσφοράς σε πέντε νησιά του Αιγαίου.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Με αφετηρία το Λαύριο, σχεδόν 100 εθελοντές ταξίδεψαν στην Αμοργό, τη Σχοινούσα, το Κουφονήσι, τη Σίφνο και τη Σέριφο. Σε τόπους όπου μια ιατρική εξέταση μπορεί να συνεπάγεται μετακίνηση, έξοδα και πολύτιμο χρόνο, η αποστολή έφερε την πρόληψη και την περίθαλψη πιο κοντά στους κατοίκους.

Πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται άνθρωποι που απέκτησαν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας χωρίς να χρειαστεί να απομακρυνθούν από τον τόπο τους.

Ο απολογισμός της αποστολής αποτυπώνει το εύρος της προσπάθειας:

• 5 νησιά στο δρομολόγιο της προσφοράς

• 1.034 μοναδικοί εξεταζόμενοι

• 2.686 ιατρικές και μικροβιολογικές εξετάσεις

• 25 ιατρικές και παραϊατρικές ειδικότητες

• Σχεδόν 100 εθελοντές με κοινό στόχο την υποστήριξη των νησιωτικών κοινωνιών

Ο διάπλους, βέβαια, δεν περιορίστηκε στις υπηρεσίες του πλωτού πολυιατρείου. Παράλληλες δράσεις έδωσαν στην αποστολή ευρύτερο κοινωνικό χαρακτήρα, αγγίζοντας διαφορετικές ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων.

Πρόληψη με επίκεντρο τις γυναίκες: Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 73 μαστογραφίες. Ενημέρωση για τη γονιμότητα και φροντίδα και για τους τετράποδους κατοίκους. Η Εθελοντική Δράση Κτηνιάτρων Ελλάδας (ΕΔΚΕ) ανέλαβε δράση για τα αδέσποτα ζώα, πραγματοποιώντας 110 στειρώσεις. Αλλά και μάθηση και δημιουργία για τη νέα γενιά, μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις ρομποτικής.

Αξίζει να σημειωθεί πως στα πέντε νησιά του διάπλου λειτουργούν συνολικά 23 σχολεία, με περίπου 790 μαθητές.