Μετά τον θάνατο του Μάριο Ζαγκάλο το 2024, ο εκλιπών ήταν ο γηραιότερος εν ζωή Βραζιλιάνος παγκόσμιος πρωταθλητής, όπως αναφέρει η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας

Την απώλεια του Ντίνο Σάνι, μιας εμβληματικής μορφής του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, θρηνούν η Βραζιλία και η Μίλαν. Ο εκλιπών, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, είχε κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1958 με τη «σελεσάο», καθώς και το Κύπελλο Πρωταθλητριών με τους «ροσονέρι» το 1963.

Γεννημένος στις 23 Μαΐου 1932 στο Σάο Πάολο, ο Σάνι αναδείχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους μέσους της εθνικής του ομάδας, ξεχωρίζοντας για την τεχνική του κατάρτιση, τη δημιουργική του πάσα και την οξυδέρκειά του εντός αγωνιστικού χώρου. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, αγωνίστηκε σε συλλόγους όπως η Σάο Πάολο, η Μίλαν και η Μπόκα Τζούνιορς, ενώ μετά την απόσυρσή του ακολούθησε καριέρα προπονητή.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας ανακοίνωσε το δυσάρεστο γεγονός, σημειώνοντας: «θρηνεί βαθιά για το θάνατο του Ντίνο Σάνι, μέλος της ομάδας παίκτες του 1958, που κέρδισε το πρώτο αστέρι για τη Βραζιλία. Ο Ντίνο Σάνι αφήνει πίσω του μια κληρονομιά από επιτεύγματα και μια ιστορία, που πάντα θα θυμάται το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο. Συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους οπαδούς. Αναπαύσου εν ειρήνη, πρωταθλητή».

Διαδρομή σε Βραζιλία και Ιταλία

Μετά τον θάνατο του Μάριο Ζαγκάλο το 2024, ο Σάνι ήταν ο γηραιότερος εν ζωή Βραζιλιάνος παγκόσμιος πρωταθλητής. Η πορεία του ξεκίνησε το 1950 στην Παλμέιρας, με την κατάκτηση του Campeonato Paulista, ενώ ακολούθησαν οι θητείες του σε Σάο Πάολο και Κορίνθιανς πριν μεταγραφεί στη Μίλαν το 1961. Στους «ροσονέρι» αντικατέστησε τον Τζίμι Γκριβς, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση του Scudetto για τη σεζόν 1961-62.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Έως το 1964, ο Σάνι κατέγραψε 78 εμφανίσεις και 20 γκολ με τη Μίλαν, έχοντας 64 συμμετοχές και 14 τέρματα στο πρωτάθλημα. Ως προπονητής, εργάστηκε σε ομάδες όπως η Φλαμένγκο, η Φλουμινένσε, η Ιντερνασιονάλ, η Γκρέμιο και η εθνική ομάδα του Κατάρ.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Σάνι φόρεσε τη φανέλα της Βραζιλίας 24 φορές, σημειώνοντας τέσσερα γκολ, με απολογισμό 16 νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και τέσσερις ήττες. Στο Μουντιάλ του 1958 αγωνίστηκε κόντρα σε Αυστρία και Αγγλία, όμως ένας μυϊκός τραυματισμός τον έθεσε εκτός συνέχειας, με τον Ζίτο να παίρνει τη θέση του.