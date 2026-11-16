KGM: Παρουσίαση των νέων μοντέλων Musso Grand και Musso EV στην ελληνική αγορά

Η KGM τοποθετεί τα δύο νέα μοντέλα στην ελληνική αγορά με αφετηρία τιμής τα 29.990 ευρώ για το πετρελαιοκίνητο Musso Grand και 49.990 ευρώ για το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο Musso EV

Η KGM πραγματοποίησε την επίσημη δημοσιογραφική παρουσίαση των νέων μοντέλων Musso Grand και Musso EV στην ελληνική αγορά. Πίσω από την ονομασία KGM, η οποία αποτελεί το ακρωνύμιο της εταιρείας KG Mobility, βρίσκεται μια μακρά διαδρομή 70 ετών που χαρακτηρίζεται από εξειδικευμένη τεχνογνωσία στην κατασκευή οχημάτων εκτός δρόμου, καθώς και επαγγελματικών οχημάτων. Η ιστορική πορεία της εταιρείας ξεκίνησε το 1954, όταν ιδρύθηκε αρχικά ως Ha Dong-hwan Motor. Στη συνέχεια, η επιχείρηση μετονομάστηκε σε Dong-A Motor, ενώ αργότερα καθιερώθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο με την επωνυμία SsangYong. Πλέον, η εταιρεία έχει περάσει σε μια νέα εποχή υπό τη διοίκηση του ομίλου KG Group. Στην Ελλάδα, την επίσημη εκπροσώπηση της μάρκας έχει αναλάβει ο όμιλος Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε., ο οποίος διαχειρίζεται τη διάθεση των οχημάτων της εταιρείας στη χώρα μας.

Το Musso Grand παρουσιάστηκε αρχικά στην αγορά το 2021. Ωστόσο, η νέα γενιά του μοντέλου που καταφθάνει πλέον στην αγορά υιοθετεί μια σημαντικά πιο επιθετική σχεδίαση σε σχέση με το παρελθόν. Παράλληλα, το όχημα αυτό προσφέρει τη μεγαλύτερη καμπίνα επιβατών, καθώς και τη μεγαλύτερη καρότσα φόρτωσης που διατίθεται στην κατηγορία του.

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Το νέο KGM Musso Grand διατηρεί πιστά τη γνώριμη φιλοσοφία που χαρακτηρίζει τα παραδοσιακά pick-up οχήματα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανθεκτικότητα της κατασκευής τους, στη δυνατότητα μεταφοράς σημαντικών φορτίων, καθώς και στην ικανότητα κίνησης σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Παράλληλα, η ανανεωμένη σχεδίαση που υιοθετεί το μοντέλο, σε συνδυασμό με τον αναβαθμισμένο εξοπλισμό της καμπίνας του, επιχειρούν να το φέρουν πιο κοντά στα σύγχρονα SUV. Η προσπάθεια αυτή εντοπίζεται ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα επίπεδα άνεσης που προσφέρει στους επιβάτες, αλλά και στις ενσωματωμένες ψηφιακές λειτουργίες που διαθέτει το όχημα.

Στο εξωτερικό μέρος του οχήματος, ξεχωρίζουν ορισμένα νέα στοιχεία, όπως η νέα μάσκα, οι ανασχεδιασμένοι θόλοι των τροχών, καθώς και οι εντονότερες γραμμές που διατρέχουν το αμάξωμα. Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, ο οδηγός έχει πλέον στη διάθεσή του έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων μεγέθους 12,3 ιντσών. Παράλληλα, υπάρχει κεντρική οθόνη αφής, η οποία διαθέτει αντίστοιχο μέγεθος 12,3 ιντσών και ενσωματώνει σύστημα πλοήγησης για τις ανάγκες του χρήστη.

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Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας πετρελαιοκινητήρας 2,2 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 202 PS και 441 Nm ροπής. Το μοντέλο διατίθεται με διπλοκάμπινη διάταξη, ενώ οι επιλογές μετάδοσης διαφοροποιούνται ανάλογα με τη διαμόρφωση του χώρου φόρτωσης.

Πιο αναλυτικά, οι εκδόσεις του οχήματος που διαθέτουν τον μακρύτερο χώρο φόρτωσης, ο οποίος μάλιστα χαρακτηρίζεται από την ίδια την εταιρεία ως ο μεγαλύτερος στην κατηγορία του, συνδυάζονται αποκλειστικά με σύστημα επιλεκτικής τετρακίνησης (Part-time 4WD). Παράλληλα, στην γκάμα των διαθέσιμων επιλογών υπάρχει και η έκδοση που φέρει τον κοντύτερο χώρο φόρτωσης, η οποία συνοδεύεται από σύστημα κίνησης στους πίσω τροχούς (RWD).

Με αφετηρία τιμής τα 29.990 ευρώ για την έκδοση του πετρελαιοκίνητου Musso Grand και τα 49.990 ευρώ για την έκδοση του αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου, η KGM τοποθετεί στην ελληνική αγορά δύο ολοκληρωμένες προτάσεις.