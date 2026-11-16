Θλίψη και αναπάντητα ερωτήματα συνοδεύουν την τραγική απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι, ενώ η Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για να φωτίσει τα αίτια και τις συνθήκες της τραγωδίας. Μέσα στο αβάσταχτο πένθος, τα λόγια του πατέρα του 23χρονου Γιώργου Ζυμπίδη στο tanea.gr, αποτυπώνουν την απόλυτη οδύνη: «Το μόνο που θέλω τώρα είναι να τελειώσω την διαδικασία, να κηδέψω το παιδί μου, τίποτα άλλο δεν έχει σημασία».

Η τελευταία επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς, για τον 44χρονο Ηλία Βαλάτσο και για τον 23χρονο Γιώργο Ζυμπίδη, ξεκίνησε το μεσημέρι του Σαββάτου (14/11), μετά από κλήση για φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Φυλή. Οι πυροσβέστες του 10ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών εισήλθαν στο κτίριο με πλήρη εξοπλισμό, όπως λένε οι συνάδελφοί τους, επιχειρώντας να προσεγγίσουν τη φωτιά στο υπόγειο μέσω ενός κλιμακοστασίου χωρίς κουπαστή και γεμάτο απορρίμματα.

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Για την υπόθεση, έχουν συλληφθεί μία γυναίκα και οι δύο ανήλικες κόρες της, που αναμένεται να οδηγηθούν την Τρίτη στον ανακριτή, ενώ οι Αρχές αναζητούν τον 44χρονο πατέρα για τον οποίο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Η μητέρα, που παρουσιάστηκε την Κυριακή στον εισαγγελέα, κατέθεσε πως έδωσε εντολή στην κόρη της να απορρίψει στάχτες από τη σόμπα τους στο υπόγειο του κτιρίου, μια πρακτική που η οικογένεια εφάρμοζε καθημερινά, καθώς διέμεναν στον χώρο χρησιμοποιώντας ξυλόσομπα.

Τα σενάρια και τα αναπάντητα ερωτήματα

Οι αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, εστιάζουν σε δύο διαφορετικά σενάρια. Το πρώτο αφορά την πιθανή πτώση τους στο κενό, τον τραυματισμό τους, και την απώλεια των αισθήσεών τους από ασφυξία, ενώ το δεύτερο σενάριο που διερευνάται, είναι το ενδεχόμενο αποπροσανατολισμού τους μέσα στο υπόγειο, λόγω του πυκνού καπνού που είχε δημιουργηθεί από την συσσώρευση των απορριμμάτων.

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Μέσω της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα διενεργηθεί στις σορούς των δύο άτυχων πυροσβεστών, καθώς και της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, αναμένεται να προκύψουν απαντήσεις στα αναπάντητα ερωτήματα. «Αυτό που θα εξεταστεί είναι αρχικά εάν έφεραν τον πλήρη ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό τους, δηλαδή τις αναπνευστικές συσκευές, καθώς και εάν έφεραν τον ασύρματο επικοινωνίας. Θα δούμε εάν προκύψουν ζητήματα. Προφανώς, οι Αρχές θα εστιάσουν στις συνθήκες κατά τις οποίες έχασαν την ζωή τους, γιατί πρέπει να είναι ξεκάθαρες» εξηγεί στο tanea.gr o Μιχάλης Χάλαρης, Αντιστράτηγος εν αποστρατεία Πυροσβεστικού Σώματος, Αναπληρωτής Καθηγητής Χημείας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με τον κ. Χάλαρη, από την στιγμή που έχει διαταχθεί ΕΔΕ, όλα θα ελεγχούν από το μηδέν. «Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία από τις ΗΠΑ, υπάρχουν δύο περιπτώσεις θανάτων πυροσβεστών σε κλειστό χώρο. Το 45% οφείλεται σε δηλητηρίαση από τα αέρια της καύσης, που είναι όντως έντονα, αλλά αυτό είναι δευτερογενές αποτέλεσμα. Το 14% οφείλεται σε οπτική συσκότιση, δηλαδή, σε αυτό το περιστατικό, ενδεχομέως να έχασαν τον προσανατολισμό τους και στην συνέχεια να τους τελείωσε το οξυγόνο».

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Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει κατασχέσει τις αναπνευστικές συσκευές των δύο πυροσβεστών, οι οποίες πρόκειται να αποσταλούν σε πιστοποιημένα εργαστήρια. Οι εξετάσεις θα δείξουν εάν παρουσίασαν -ή όχι- κάποια δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. «Αυτές διαρκούν κατά μέσο όρο 20 λεπτά. Ωστόσο, σχετίζεται και με την φυσική κατάσταση του κάθε πυροσβέστη. Για παράδειγμα, κάποιος πιο εύσωμος, μπορεί να χρειάζεται περισσότερο οξυγόνο. Όταν αυτό τελειώνει, υπάρχει ηχητικό σήμα, που ενδεχομένως δεν το άκουσαν».

Αυτό που τονίζει ο κ. Χάλαρης είναι ότι μέσα σε λίγους μήνες, έχουν χάσει την ζωή τους 6 πυροσβέστες. «Ο αριθμός είναι μεγάλος, και δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Θεωρώ ότι πρέπει να εστιάσουμε στους εκπαιδευτές, στην εκπαίδευση των πυροσβεστών και στον εξοπλισμό τους. Ο επικεφαλής αξιωματικός καθόρισε τις ενέργειές τους στο πεδίο, και έπρεπε να είχαν πλήρη εξοπλισμό. Ο 44χρονος, ο οποίος ήταν αρκετά χρόνια στο Πυροσβεστικό Σώμα, προέρχεται από τους πενταετείς, και έχει περισσότερη εμπειρία στις διασικές πυρκαγιές, ενώ το άλλο νέο παλικάρι, μόλις είχε βγει από την σχολή».

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Ακινητοποιημένα οχήματα, ελλιπής εξοπλισμός

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Παπαντώνης, πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, έκανε λόγο στο tanea.gr για έναν χώρο γεμάτο σκουπίδια με μηδέν ορατότητα. «Μέσω της ΕΔΕ που έχει διαταχθεί θα ξεκαθαριστεί τι ακριβώς συνέβη, αλλά οι συνθήκες πρέπει να ήταν ασφυκτικές λόγω του καπνού».

Στη συνέχεια, εστίασε στην έλλειψη εξοπλισμού, τονίζοντας πως παραμένουν με τον ίδιο εδώ και 6 χρόνια. «Είμαστε με τις ίδιες στολές και παρακαλάμε για τα ΜΑΠ, δηλαδή τα μέσα ατομικής προστασίας, που πολλές φορές τα αγοράζουμε μόνοι μας. Σε αυτά περιλαμβάνεται το επιχειρησιακό κράνος, τα γάντα, και η στολή μας. Κάποια δίνονται εφάπαξ, και κάποια όχι. Το θέμα είναι ότι ο αρμόδιος υπουργός δεν ακούει τίποτα. Έχουμε ακινητοποιημένα πυροσβεστικά οχήματα επειδή δεν έχουμε λάστιχα».

Intime – Vlassopoulou Ismini

«Θα έπρεπε να έχουμε “beeper”»

Μιλώντας για τα μοιραία τελευταία λεπτά των δύο συναδέλφων του, και για τις αναπνευστικές συσκευές, ο ίδιος ανέφερε πως όταν πέφτει η πίεση, χτυπάει ο συναγερμός, προκειμένου να αντιληφθεί ο κάθε πυροσβέστης ότι τελειώνει το οξυγόνο του.

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«Φαντάζομαι πως χτύπησε αλλά δεν το άκουσαν. Θα φανεί τι έγινε και με το οξυγόνο, εάν ήταν γεμάτες οι φιάλες και δεν υπήρχε θέμα λήξης. Αυτό που θα μπορούσαμε και θα έπρεπε να έχουμε, που το κατέχουν μόνο κάποιες υπηρεσίες, είναι το λεγόμενο “beeper”. Πρόκειται για ένα προσωπικό σύστημα ειδοποίησης ασφάλειας, που φέρουν πάνω τους οι πυροσβέστες. Η συσκευή διαθέτει αισθητήρα κίνησης και εάν ένας πυροσβέστης παραμείνει ακίνητος ή αναίσθητος για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (συνήθως μετά από προειδοποιητικό ήχο χαμηλότερης έντασης), η συσκευή αρχίζει να εκπέμπει έναν πολύ δυνατό, διαπεραστικό ηχητικό συναγερμό. Αλλά, για το Πυροσβεστικό Σώμα αυτό είναι πολυτέλεια, όταν δεν έχουμε καν τα βασικά».

Το περιστατικό του 2012

Ο κ. Παπαντώνης αναφέρθηκε και σε ένα περιστατικό συναδέλφου του που σημειώθηκε το 2012 στο Ηράκλειο, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης της Πυροσβεστικής. Τότε, ένας πυροσβέστης είχε αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία συνδέθηκαν με την αναπνευστική συσκευή που χρησιμοποιούσε, με αποτέλεσμα να αποκτήσει αναπηρία 80%.

Μετά το περιστατικό, σύμφωνα με την δικηγόρο του πυροσβέστη, είχαν ελεγχθεί 1.850 αναπνευστικές συσκευές σε υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, από τις οποίες οι 820 είχαν κριθεί ακατάλληλες.

Σημειώνεται πως δεν έχει διαπιστωθεί αντίστοιχη δυσλειτουργία στην περίπτωση της πυρκαγιάς στο Ζεφύρι.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για τις πυρκαγιές σε εγκαταλελειμμένα και ακατοίκητα κτίρια, οι πυροσβέστες έχουν επιχειρήσει σε 208 περιστατικά σε όλη τη χώρα το 2024 και σε 198 το 2025.