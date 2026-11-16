Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη προεδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή έξι Δημάρχων του Βόρειου Τομέα Αθηνών σχετικά με τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης στην περιοχή. Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Η μελέτη του υπουργείου Περιβάλλοντος προβλέπει για τον Βόρειο Τομέα της Αθήνας δυνητική πρόσθετη δόμηση περίπου 584.400 τετραγωνικών μέτρων

Η παρουσία επτά δημάρχων στο Μέγαρο Μαξίμου, στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, διευρύνει το μέτωπο των αντιδράσεων για τον σχεδιασμό του υπουργείου Περιβάλλοντος σχετικά με τη μεταφορά συντελεστή δόμησης.

Στη σύσκεψη συμμετέχουν οι δήμαρχοι Φιλοθέης – Ψυχικού Χαράλαμπος Μπονάτσος, Λυκόβρυσης – Πεύκης Μάριος – Γεώργιος Ψυχάλης, Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης, Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος, Παπάγου – Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος, Μεταμόρφωσης Στράτος Σαραούδας και Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη προεδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή έξι Δημάρχων του Βόρειου Τομέα Αθηνών σχετικά με τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης στην περιοχή. Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Στο επίκεντρο βρίσκεται η μελέτη του υπουργείου Περιβάλλοντος για τη δημιουργία Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης, η οποία έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και προβλέπει τη δυνατότητα πρόσθετης δόμησης σε συγκεκριμένες περιοχές.

Μόνο στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας προβλέπονται 25 τέτοιες ζώνες, σε 11 δημοτικές ενότητες, με δυνητική πρόσθετη δόμηση περίπου 584.400 τετραγωνικών μέτρων και εκτιμώμενη αύξηση πληθυσμού κατά 9.500 άτομα.

Οι μεγαλύτερες επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τη μελέτη, καταγράφονται στο Χαλάνδρι, με περίπου 217.300 επιπλέον τετραγωνικά μέτρα, και στη Μεταμόρφωση, με περίπου 148.700 τετραγωνικά μέτρα.

Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη προεδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή έξι Δημάρχων του Βόρειου Τομέα Αθηνών σχετικά με τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης στην περιοχή. Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Οι δήμαρχοι ζητούν την απόσυρση της μελέτης και την επανεξέτασή της από μηδενική βάση, υποστηρίζοντας ότι οι περιοχές τους δεν έχουν ανάγκη από περισσότερη οικοδόμηση, αλλά από ελεύθερους χώρους και ενίσχυση των υποδομών. Εκφράζουν, ειδικότερα, ανησυχίες για την επιβάρυνση του οδικού δικτύου, της αποχέτευσης και των δικτύων απορροής ομβρίων.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ακόμη οριστική απόφαση, ούτε σχέδιο νόμου ή Προεδρικό Διάταγμα. Ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο διορθώσεων στις μελέτες, επισημαίνοντας ότι θα ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις των δημάρχων.

Το ζητούμενο από τη σημερινή συνάντηση είναι εάν θα υπάρξει αναστολή ή επανεξέταση του σχεδιασμού ή εάν το υπουργείο θα προχωρήσει σε επιμέρους αλλαγές, προκειμένου να καμφθούν οι αντιδράσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.