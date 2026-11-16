O ηλικιωμένος αναγκάστηκε να τους παραδώσει περίπου χίλια ευρώ ενώ οι δράστες του αφαίρεσαν το κινητό και την κάρτα αναλήψεων

Θύμα άγριας ληστείας έπεσε 81χρονος στον Βόλο, το βράδυ του Σαββάτου. Τέσσερις άγνωστοι εισέβαλαν στο σπίτι του, ασκώντας σωματική βία και απειλώντας τον πως θα τον κάψουν, προτού αφαιρέσουν μετρητά, την τραπεζική του κάρτα και το κινητό του τηλέφωνο.

Το χρονικό της επίθεσης

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 23:00, όταν ο ηλικιωμένος αντιλήφθηκε θορύβους στην αυλή της οικίας του. Μόλις επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα, ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τους δράστες, οι οποίοι τον ακινητοποίησαν αμέσως.

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Κατά τη διάρκεια της εισβολής, οι δράστες φέρεται να επιτέθηκαν στον ηλικιωμένο, χτυπώντας τον και ρίχνοντας υγρό στο κεφάλι του, ενώ παράλληλα τον απειλούσαν ότι θα τον κάψουν ζωντανό αν δεν τους έδινε τα χρήματά του και αντικείμενα αξίας.

Παρέδωσε μετρητά, κάρτα και κινητό

Υπό το καθεστώς αυτών των απειλών, ο 81χρονος αναγκάστηκε να τους παραδώσει περίπου χίλια ευρώ. Αφού ιδιοποιήθηκαν επίσης την τραπεζική κάρτα και τη συσκευή κινητού τηλεφώνου του θύματος, οι δράστες διέφυγαν.

Μετά την αποχώρησή τους, ο ηλικιωμένος ενημέρωσε τις Αρχές. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, αναζητώντας παράλληλα καταγραφές από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή.