Οι θερμοκρασίες θα βρεθούν αισθητά υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ από το Σάββατο η θερμοκρασία αναμένεται να παρουσιάσει σταδιακή πτώση

Με ήπιες καιρικές συνθήκες και αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας θα κυλήσει η εβδομάδα, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, φτάνοντας την Πέμπτη και την Παρασκευή στις υψηλότερες τιμές της εβδομάδας, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Οι θερμοκρασίες θα βρεθούν αισθητά υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ τοπικές βροχές θα επιμείνουν κυρίως στα δυτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Από το Σάββατο, ωστόσο, η θερμοκρασία αναμένεται να παρουσιάσει σταδιακή πτώση.

Τρίτη 17 Νοεμβρίου

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Την Τρίτη, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές αναμένονται στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και στη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Τις πρώτες πρωινές ώρες, κυρίως στα βορειοανατολικά, είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ από το απόγευμα στις περιοχές αυτές ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους και κατά περιόδους θα είναι πιο αυξημένες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, με τον σχηματισμό ομίχλης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο θα φτάνουν κατά τόπους τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στα βόρεια ηπειρωτικά τους 18 με 20 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 23 και τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.

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Αττική

Στην Αττική θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 και τοπικά 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά περιόδους πιο αυξημένες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, με σχηματισμό ομίχλης. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 και τοπικά 4 μποφόρ.

Τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου

Την Τετάρτη, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές αναμένονται στα δυτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές, ενώ υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές στην Κρήτη. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, με τον σχηματισμό ομίχλης.

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Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές-νοτιοδυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στα βόρεια ηπειρωτικά τους 21 με 22 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς, ενώ στη βόρεια Κρήτη τοπικά θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου

Την Πέμπτη, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές αναμένονται στα δυτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Στα βορειοδυτικά είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες κατά τις βραδινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με αραιές νεφώσεις, οι οποίες πρόσκαιρα και κατά τόπους θα είναι πιο πυκνές, κυρίως στα βόρεια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, με τον σχηματισμό ομίχλης, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα φτάνουν έως τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα διατηρηθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά περίπου 4 με 8 βαθμούς. Στα δυτικά και τα βόρεια θα φτάσει τους 23 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 και τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.