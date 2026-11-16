Άρωμα Ελλάδας στο Βέλγιο: Άλμα στις εξαγωγές γαλακτοκομικών και φρούτων

Σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, οι αγροδιατροφικές εξαγωγές προς το Βέλγιο αυξήθηκαν κατά 23,29% φθάνοντας τα 156,29 εκατομμύρια

Στα 2,14 δισ. ευρώ ανήλθε η συνολική αξία του διμερούς εμπορίου αγαθών μεταξύ Ελλάδας και Βελγίου το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026, καταγράφοντας αύξηση 6,53% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 17,42%, φθάνοντας τα 543,44 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές από το Βέλγιο διαμορφώθηκαν σε 1,601 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 3,27%. Το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας περιορίστηκε κατά 2,75% και ανήλθε σε 1.057,89 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία προέρχονται από την τελευταία έκθεση του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στις Βρυξέλλες, η οποία βασίζεται στα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

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Σύμφωνα με την έκθεση, η μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 29,88 εκατ. ευρώ σε σχέση με το οκτάμηνο του 2025 συνοδεύτηκε από βελτίωση του ποσοστού κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές, το οποίο ανήλθε σε 33,94%, έναντι 29,85% το 2025. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2024 ήταν 37,09%.

Σε σύγκριση με το οκτάμηνο του 2024, οι ελληνικές εξαγωγές προς το Βέλγιο αυξήθηκαν κατά 1,93%, οι εισαγωγές κατά 11,42%, ενώ το εμπορικό έλλειμμα ήταν αυξημένο κατά 17,01%.

Η επίδραση των πετρελαιοειδών στις εξαγωγές

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση του Γραφείου ΟΕΥ, η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών επηρεάστηκε σημαντικά από την επανεμφάνιση εξαγωγών της κατηγορίας οπτάνθρακα, ασφάλτου και λοιπών πετρελαϊκών υπολειμμάτων, αξίας 62,70 εκατ. ευρώ, έναντι μηδενικής καταγεγραμμένης αξίας το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2025.

Η συγκεκριμένη κατηγορία συνέβαλε κατά 77,8% στη συνολική καθαρή αύξηση των εξαγωγών. Εξαιρουμένου του κεφαλαίου των ορυκτών καυσίμων, των λαδιών και των συναφών προϊόντων (κεφάλαιο 27 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας), οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε 460,07 εκατ. ευρώ, έναντι 445,92 εκατ. ευρώ το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 3,17%. Σε σχέση με το 2024, η αύξηση διαμορφώθηκε σε 10,24%.

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Στην κατάταξη των μεγαλύτερων εξαγωγικών κατηγοριών προς το Βέλγιο, την πρώτη θέση καταλαμβάνουν τα ορυκτά καύσιμα, τα λάδια και τα συναφή προϊόντα, με 83,37 εκατ. ευρώ και μερίδιο 15,34% επί του συνόλου. Ακολουθούν τα φαρμακευτικά προϊόντα με 66,75 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7,28%, τα καπνά και συναφή προϊόντα με 58,04 εκατ. ευρώ (+7,15%) και τα γαλακτοκομικά, αυγά και μέλι με 50,48 εκατ. ευρώ (+39,73%).

Σημαντική αύξηση καταγράφεται επίσης στις εξαγωγές παρασκευασμάτων λαχανικών και φρούτων, οι οποίες ανήλθαν σε 37,81 εκατ. ευρώ (+5,54%), καθώς και στους καρπούς και τα φρούτα, με 23,57 εκατ. ευρώ (+92,65%).

Αύξηση των αγροδιατροφικών εξαγωγών

Ιδιαίτερη αναφορά στην έκθεση γίνεται στην πορεία των αγροδιατροφικών προϊόντων, οι εξαγωγές των οποίων αυξήθηκαν κατά 23,29% και ανήλθαν σε 156,29 εκατ. ευρώ το οκτάμηνο του 2026. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, η αύξηση διαμορφώθηκε σε 41,76%.

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Στην κατηγορία των γαλακτοκομικών, οι εξαγωγές τυριών και πηγμένου γάλακτος για τυρί ανήλθαν σε 26,09 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 23,42%, ενώ τα προϊόντα ζύμωσης γάλακτος, όπως το γιαούρτι, έφθασαν τα 23,68 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 67,73%.

Η συνδυασμένη αξία των δύο κατηγοριών διαμορφώθηκε σε 49,78 εκατ. ευρώ, έναντι 27,24 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2024.

Αύξηση 124,59%, στα 19,97 εκατ. ευρώ, σημείωσαν επίσης οι εξαγωγές άλλων νωπών καρπών και φρούτων. Αντίθετα, οι εξαγωγές ελαιολάδου διαμορφώθηκαν σε 6,60 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 2,41% σε σχέση με το 2025.

Τα φαρμακευτικά προϊόντα στην πρώτη θέση των εισαγωγών

Από την πλευρά των εισαγωγών, τα φαρμακευτικά προϊόντα αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία προϊόντων που προμηθεύεται η Ελλάδα από το Βέλγιο. Η αξία τους ανήλθε σε 295,85 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 18,48% του συνόλου των εισαγωγών, με οριακή μείωση 0,22% σε σύγκριση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2025.

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Ειδικότερα, οι εισαγωγές φαρμάκων σε δόσεις ή συσκευασμένων για λιανική πώληση υποχώρησαν κατά 10,16%, στα 160,63 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές ανοσολογικών προϊόντων, εμβολίων και λοιπών προϊόντων της σχετικής κατηγορίας αυξήθηκαν κατά 15,96%, στα 125,38 εκατ. ευρώ.

Στη δεύτερη θέση των εισαγωγών βρίσκονται οι μηχανές και ο μηχανολογικός εξοπλισμός, με 134,74 εκατ. ευρώ (+14,38%), και ακολουθούν οι πλαστικές ύλες και τα τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες με 114,12 εκατ. ευρώ (+9,15%), τα οχήματα και τα μέρη τους με 110,57 εκατ. ευρώ (-3,47%) και τα ορυκτά καύσιμα, τα λάδια και τα συναφή προϊόντα με 106,25 εκατ. ευρώ (+114,33%).

Η συνολική αύξηση των εισαγωγών διαμορφώθηκε σε 3,27%. Ωστόσο, εξαιρουμένου του κεφαλαίου 27 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, η αξία τους ανήλθε σε 1.495,08 εκατ. ευρώ, έναντι 1.501,01 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2025, παρουσιάζοντας μείωση 0,40%.

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Το εμπορικό ισοζύγιο χωρίς τα πετρελαιοειδή

Στην ειδικότερη ανάλυση του εμπορικού ισοζυγίου, η έκθεση καταγράφει ότι, εξαιρουμένου του κεφαλαίου 27 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, το έλλειμμα περιορίστηκε κατά 1,90% και ανήλθε σε 1.035,01 εκατ. ευρώ, έναντι 1.055,10 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2025.

Στην ίδια βάση υπολογισμού, οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε 460,07 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 3,17%, ενώ οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε 1.495,08 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 0,40%.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου ΟΕΥ Βρυξελλών, το διμερές εμπόριο εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από εμπορική ανισορροπία εις βάρος της Ελλάδας, καθώς οι εισαγωγές είναι σχεδόν τριπλάσιες των εξαγωγών και το εμπορικό έλλειμμα υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η έκθεση επισημαίνει ότι η εξαγωγική ανάκαμψη του οκταμήνου 2026 επηρεάζεται σημαντικά από τις πετρελαϊκές ροές, ενώ στα αγροδιατροφικά προϊόντα καταγράφεται αύξηση, με ιδιαίτερη αναφορά στα γαλακτοκομικά, τα οποία παρουσιάζουν συνεχή άνοδο στα αντίστοιχα οκτάμηνα της τριετίας 2024-2026.