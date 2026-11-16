Ο δράστης που ακινητοποίησε την υπάλληλο και απέσπασε 500 ευρώ ταυτοποιήθηκε μέσω του τατουάζ που έφερε, συνελήφθη και προφυλακίστηκε

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε σε φαρμακείο που βρίσκεται στην οδό Χαριλάου Τρικούπη, στα Εξάρχεια.

Ένας 50χρονος άνδρας, χρησιμοποιώντας όπλο, ακινητοποίησε μια 27χρονη υπάλληλο. Στο οπτικό υλικό που δημοσίευσε η ΕΡΤ, η εργαζόμενη φαίνεται να παραδίδει το ποσό των 500 ευρώ. Ακολούθως, ο δράστης απαίτησε από την κοπέλα να ανέβει στο πατάρι, προτού τραπεί σε φυγή.

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Ο δράστης ταυτοποιήθηκε μέσω του τατουάζ που έφερε, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων, όπου και σχηματίστηκε δικογραφία.

Ο 50χρονος, ο οποίος ήταν σεσημασμένος με φάκελο σε τμήματα της Νοτιοανατολικής Αττικής, προφυλακίστηκε.