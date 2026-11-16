Ελλάδα

Εξάρχεια: Βίντεο ντοκουμέντο από ένοπλη ληστεία σε φαρμακείο – Τον «πρόδωσε» το τατουάζ του

Ο δράστης που ακινητοποίησε την υπάλληλο και απέσπασε 500 ευρώ ταυτοποιήθηκε μέσω του τατουάζ που έφερε, συνελήφθη και προφυλακίστηκε

Εξάρχεια: Βίντεο ντοκουμέντο από ένοπλη ληστεία σε φαρμακείο – Τον «πρόδωσε» το τατουάζ του
16/11/2026, 14:19
TANEA Newsroom
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Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε σε φαρμακείο που βρίσκεται στην οδό Χαριλάου Τρικούπη, στα Εξάρχεια.

Ένας 50χρονος άνδρας, χρησιμοποιώντας όπλο, ακινητοποίησε μια 27χρονη υπάλληλο. Στο οπτικό υλικό που δημοσίευσε η ΕΡΤ, η εργαζόμενη φαίνεται να παραδίδει το ποσό των 500 ευρώ. Ακολούθως, ο δράστης απαίτησε από την κοπέλα να ανέβει στο πατάρι, προτού τραπεί σε φυγή.

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε μέσω του τατουάζ που έφερε, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων, όπου και σχηματίστηκε δικογραφία.

Ο 50χρονος, ο οποίος ήταν σεσημασμένος με φάκελο σε τμήματα της Νοτιοανατολικής Αττικής, προφυλακίστηκε.

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Ενοπλη ληστεία Εξάρχεια ληστεία

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