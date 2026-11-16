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Νησί των Χριστουγέννων: Έκλεισαν δρόμοι για την «εισβολή» εκατομμυρίων κόκκινων καβουριών – Το εντυπωσιακό φαινόμενο της φύσης

Οι αρχές του Εθνικού Πάρκου προχώρησαν σε κλείσιμο δρόμων για να προστατεύσουν τα καρκινοειδή κατά τη μετακίνησή τους

Νησί των Χριστουγέννων: Έκλεισαν δρόμοι για την «εισβολή» εκατομμυρίων κόκκινων καβουριών – Το εντυπωσιακό φαινόμενο της φύσης
16/11/2026, 14:45
TANEA Newsroom
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Το Νησί των Χριστουγέννων της Αυστραλίας μετατρέπεται ξανά σε ένα ζωντανό κόκκινο «ποτάμι», καθώς δεκάδες εκατομμύρια κόκκινα καβούρια ξεκίνησαν το ετήσιο ταξίδι τους προς τα παράλια του Ινδικού Ωκεανού. Το φαινόμενο, που μετατρέπει το τοπίο σε ένα κινούμενο χαλί, αποσκοπεί αποκλειστικά στην αναπαραγωγή των καρκινοειδών.

Σύμφωνα με το Associated Press, το οποίο μετέδωσε σχετικά πλάνα τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, η μαζική έξοδος πυροδοτήθηκε από τις έντονες βροχοπτώσεις της υγρής περιόδου, δίνοντας το σύνθημα στα ζώα να εγκαταλείψουν τα λαγούμια τους.

Η βροχή και το σεληνιακό φως καθορίζουν το ταξίδι

Τα κόκκινα καβούρια (Gecarcoidea natalis) διαβιούν συνήθως στα τροπικά δάση. Κατά την έναρξη της υγρής περιόδου, τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο, ξεκινούν την πορεία τους προς την ακτή. Η διαδικασία είναι αυστηρά συγχρονισμένη με τις φάσεις της Σελήνης, ώστε τα θηλυκά να εναποθέσουν τα αυγά τους στη θάλασσα κατά την υποχώρηση της παλίρροιας, λίγο πριν την αυγή, στο τελευταίο τέταρτο της Σελήνης.

Τα αρσενικά φτάνουν πρώτα για να ανοίξουν λαγούμια, ακολουθούν τα θηλυκά για το ζευγάρωμα, ενώ στη συνέχεια τα αρσενικά αποχωρούν. Κάθε θηλυκό, το οποίο παραμένει στην ακτή μέχρι την ωρίμανση των αυγών, μπορεί να γεννήσει έως και 100.000 αυγά, τα οποία απελευθερώνει στο νερό περίπου δύο εβδομάδες αργότερα.

Κλειστοί δρόμοι και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η κίνηση των καβουριών σε δρόμους και δημόσιους χώρους επιβάλλει τη λήψη μέτρων από τις Αρχές του Εθνικού Πάρκου. Έχουν κατασκευαστεί ειδικές γέφυρες και περάσματα, ενώ εφαρμόζονται προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας. Στις 16 Νοεμβρίου 2026, βάσει επίσημης ενημέρωσης, δρόμοι όπως η Murray Road και η Northwest Point Road παρέμεναν κλειστοί, με περιορισμούς να ισχύουν σε διάφορα σημεία.

Ένα θέαμα παγκόσμιας εμβέλειας

Η μετανάστευση αυτή θεωρείται κορυφαίο φυσικό γεγονός, έχοντας εντυπωσιάσει ακόμα και τον Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο, ο οποίος την έχει κατατάξει στις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του. Πέρα από το θέαμα, τα καβούρια είναι απαραίτητα για το οικοσύστημα, καθώς ανακυκλώνουν τα θρεπτικά συστατικά του δασικού εδάφους τρεφόμενα με φυτικά υπολείμματα.

Μετά την εκκόλαψη, όσες προνύμφες επιβιώσουν από τους θαλάσσιους κινδύνους επιστρέφουν στην ακτή ως μικροσκοπικά καβούρια πέντε χιλιοστών, επιχειρώντας μια δύσκολη πορεία προς το εσωτερικό του νησιού. Ο ετήσιος αυτός κύκλος παραμένει μια εντυπωσιακή απόδειξη του συγχρονισμού της άγριας φύσης με τα φυσικά φαινόμενα.

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