«Νταντά της Γειτονιάς»: Η Χριστίνα επιστρέφει στα θρανία και η Ελευθερία κηρύσσει πόλεμο στην ορθογραφία

Ο Γιάννης αναλαμβάνει να πείσει τη Χριστίνα να ολοκληρώσει τις σπουδές της ενώ παράλληλα έρχεται αντιμέτωπος με την άρνηση της μικρής Ελευθερίας να μάθει ορθογραφία

Η κωμική σειρά «Νταντά της Γειτονιάς» δίνει ραντεβού με το τηλεοπτικό κοινό την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στις 21:00 στο MEGA, με ένα επεισόδιο γεμάτο χιούμορ, πείσμα και νέες προκλήσεις. Σε αυτό, η συνύπαρξη των ηρώων μας περνάει πλέον σε… εκπαιδευτικό επίπεδο.

Ο Γιάννης, ως δάσκαλος παλιάς σχολής, δεν μπορεί να χωνέψει με τίποτα ότι η Χριστίνα έχει αφήσει στη μέση τις σπουδές της στο πανεπιστήμιο και βάζει στόχο του να την κάνει επιτέλους πτυχιούχο. Όσο όμως εκείνος προσπαθεί να επιβάλει την τάξη στο χάος της καθημερινότητάς της, η μικρή Ελευθερία αποφασίζει να προβάλει σθεναρή αντίσταση στη μάθηση της ελληνικής ορθογραφίας.

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Καμιά φορά, οι άνθρωποι που σου αλλάζουν τη ζωή, είναι εκείνοι που δεν περίμενες να γνωρίσεις…

Τι θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο:

Επεισόδιο 5 – «Ιστορική γραμματική της αρχαίας ελληνικής» (Πέμπτη 19 Νοεμβρίου)

Ο Γιάννης ανακαλύπτει πως η Χριστίνα χρωστάει ακόμα ένα μάθημα για το πτυχίο και την πτυχιακή της εργασία. Ο δάσκαλος μέσα του δεν μπορεί να το δεχθεί. Την πείθει ότι πρέπει να πάρει επιτέλους το πτυχίο της και γενικά να βάλει σε μία τάξη τη ζωή της. Εκτός από τη Χριστίνα, θέμα με τα μαθήματα έχει και η μικρή Ελευθερία, η οποία δεν φαίνεται να ξέρει ότι υπάρχουν άλλα «ι» εκτός από το γιώτα και αντιστέκεται σθεναρά στις προσπάθειες του Γιάννη να της το μάθει.

Πρωταγωνιστούν: Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κρίτα, Βάνα Ραμπότα, Ρένα Λύκου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Αντώνης Γιαννακός, Μελίνα Πολυζώνη και οι μικροί Αμαρυλλίς Καπίρη και Φίλιππος Ιωάννου.

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Σενάριο: Λαμπρινή Σκρέκα – Ζωή Κοΐβαρη

Επιμέλεια Σεναρίου: Δήμητρα Τσόλκα

Παραγωγή: ARCADIA

ΝΤΑΝΤΑ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 21:00

#NtantaTisGeitonias