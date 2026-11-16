Τι αποφασίστηκε στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους δημάρχους των βορείων προαστίων - Τι δήλωσαν στα «ΝΕΑ» οι δήμαρχοι Παπάγου – Χολαργού και Λυκόβρυσης – Πεύκης

Σε εθελοντική βάση θα προχωρήσει η δημιουργία Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης, καθώς κάθε δήμος θα έχει τον πρώτο λόγο για τη συμμετοχή του στον σχεδιασμό και τον καθορισμό των περιοχών εφαρμογής του μέτρου. Η απόφαση αυτή προέκυψε από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή δημάρχων των βορείων προαστίων και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Παρόντες ήταν οι δήμαρχοι Φιλοθέης – Ψυχικού Χαράλαμπος Μπονάτσος, Λυκόβρυσης – Πεύκης Μάριος – Γεώργιος Ψυχάλης, Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης, Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος, Παπάγου – Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος, Μεταμόρφωσης Στράτος Σαραούδας και Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς.

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Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη προεδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή έξι Δημάρχων του Βόρειου Τομέα Αθηνών σχετικά με τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης στην περιοχή. Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Η σημαντικότερη εξέλιξη αφορά τον ρόλο των Δημοτικών Συμβουλίων, καθώς, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο tanea.gr ο δήμαρχος Λυκόβρυσης – Πεύκης, Μάριος – Γεώργιος Ψυχάλης, η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι η γνώμη τους θα είναι δεσμευτική. Κατά συνέπεια, οι δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν εάν επιθυμούν τη δημιουργία Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης, καθώς και να καθορίζουν τα σημεία και τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή τους.

Παράλληλα, διευκρινίστηκε ότι δεν θα επιτρέπεται η μεταφορά συντελεστή δόμησης μεταξύ διαφορετικών δήμων. Η διαδικασία θα περιορίζεται αποκλειστικά στα διοικητικά όρια του ίδιου δήμου, ενώ η συμμετοχή των δήμων στον σχεδιασμό θα είναι εθελοντική.

Την εθελοντική διάσταση της διαδικασίας επιβεβαίωσε και ο δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού, Ηλίας Αποστολόπουλος, ο οποίος ανέφερε στο tanea.gr ότι κάθε δήμος θα αποφασίζει αυτοτελώς για τη συμμετοχή του, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη κατεύθυνση συμφωνήθηκε από τους ίδιους τους δήμους.

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Πώς λειτουργεί η μεταφορά συντελεστή δόμησης

Για να γίνει κατανοητό γιατί το συγκεκριμένο πολεοδομικό ζήτημα έχει προκαλέσει τόσο μεγάλη συζήτηση, χρειάζεται να δούμε τι προβλέπει ο σχεδιασμός του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Η μεταφορά συντελεστή δόμησης αποτελεί ένα πολεοδομικό εργαλείο που αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην προστασία διατηρητέων κτιρίων και ελεύθερων χώρων, χωρίς οι ιδιοκτήτες να χάνουν τα δικαιώματα δόμησης που αντιστοιχούν στην περιουσία τους.

Ας πάρουμε ένα απλό παράδειγμα. Ένας ιδιοκτήτης διαθέτει ένα διατηρητέο ακίνητο ή ένα οικόπεδο που προορίζεται για τη δημιουργία πλατείας. Επειδή δεν μπορεί να αξιοποιήσει την επιτρεπόμενη δόμηση στο συγκεκριμένο ακίνητο, έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει το αντίστοιχο δικαίωμα σε άλλο οικόπεδο, στο οποίο επιτρέπεται η οικοδόμηση.

Το δεύτερο ακίνητο πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης. Εκεί μπορεί να δοθεί η δυνατότητα για επιπλέον τετραγωνικά μέτρα δόμησης, πέραν όσων προβλέπει κανονικά ο ισχύων συντελεστής.

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Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να δοθεί λύση σε χρόνια αιτήματα ιδιοκτητών, αλλά και να προστατευθούν ακίνητα και εκτάσεις που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.

Οι λόγοι της αντίδρασης των δήμων

Το ζήτημα, ωστόσο, δεν αφορά μόνο τα δικαιώματα των ιδιοκτητών. Αφορά και τις αντοχές των περιοχών που ενδέχεται να υποδεχθούν την πρόσθετη δόμηση.

Οι δήμαρχοι που συμμετείχαν στις συζητήσεις εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η εφαρμογή του σχεδιασμού σε γειτονιές που ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις υποδομές τους. Στο επίκεντρο των αντιρρήσεων βρίσκονται το οδικό δίκτυο, η αποχέτευση, τα δίκτυα απορροής των ομβρίων υδάτων, η έλλειψη πρασίνου και οι περιορισμένοι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Λυκόβρυσης, για την οποία ο δήμαρχος Μάριος – Γεώργιος Ψυχάλης ξεκαθάρισε ότι η δημοτική αρχή δεν συμφωνεί με τη δημιουργία Ζώνης Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης στη συγκεκριμένη Δημοτική Ενότητα.

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Όπως εξήγησε, η περιοχή είναι ήδη πυκνοδομημένη και πολεοδομικά επιβαρυμένη, ενώ οι διαθέσιμες υποδομές δεν επαρκούν για να υποστηρίξουν την περαιτέρω αύξηση του πληθυσμού.

«Υπάρχει έλλειμμα στο ισοζύγιο πρασίνου και αθλητικών εγκαταστάσεων, με αποτέλεσμα να μην αντέχουμε επιπλέον κατοίκους. Δεν χωράμε, να σας το πω με απλά λόγια», ανέφερε χαρακτηριστικά στο tanea.gr.

Ο δήμαρχος σημείωσε ότι κατά τη συνάντηση οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρουσίασαν τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα των περιοχών τους, επιδιώκοντας να καταστήσουν σαφές ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται όλες οι γειτονιές με τον ίδιο τρόπο.

Τι προβλέπει ο σχεδιασμός για τα βόρεια προάστια

Σύμφωνα με τη μελέτη που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας προβλέπονται 25 Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης σε 11 δημοτικές ενότητες.

Οι προτεινόμενες μεταβολές διαφέρουν ανά περιοχή. Στην Κηφισιά, σε τρεις πολεοδομικές ενότητες, ο συντελεστής δόμησης από 0,50 προτείνεται να φτάσει από 0,60 έως και 1.

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Στη Λυκόβρυση προβλέπεται αύξηση από 0,80 σε 1, ενώ στις περιοχές ΒΙΟΠΑ της Μεταμόρφωσης από 1 σε 1,60. Στη Νέα Ιωνία, σε συγκεκριμένες περιοχές, η πρόταση προβλέπει αύξηση από 0,80 σε 1,40, ενώ στο ΒΙΟΠΑ από 1 σε 1,60.

Στη Νέα Ερυθραία ο συντελεστής προτείνεται να αυξηθεί από 0,60 σε 0,70, στο Νέο Ψυχικό από 1,20 έως και 1,43, ενώ στη Φιλοθέη και στο Ψυχικό από 0,60 σε 0,80.

Στον Παπάγου προβλέπεται αύξηση από 1 σε 1,20, ενώ στον Χολαργό, όπου έχουν προσδιοριστεί πέντε ζώνες, ο συντελεστής από 1,20 μπορεί να φτάσει έως το 1,50.

Στο Χαλάνδρι καταγράφεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση πρόσθετης δόμησης, με επτά προτεινόμενες ζώνες και δυνατότητα αύξησης του συντελεστή, ανάλογα με την περιοχή, από 0,80 ή 0,90 έως και 1,30.

Στην Ανατολική Αττική προβλέπονται επιπλέον 37 ζώνες: 21 στις Αχαρνές, έξι στην Παλλήνη, τέσσερις στο Κρυονέρι, τρεις στον Γέρακα, δύο στον Άγιο Στέφανο και μία στην Άνοιξη.

Οι αυξήσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με τη θέση των ακινήτων. Μεγαλύτερες προσαυξήσεις προβλέπονται σε περιοχές κοντά σε μεγάλους οδικούς άξονες, συγκοινωνιακούς κόμβους και μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ μικρότερες σε εσωτερικές γειτονιές κατοικίας και κοντά σε ρέματα ή χώρους πρασίνου.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι οι προτεινόμενες αυξήσεις δεν αφορούν το σύνολο των δήμων, αλλά συγκεκριμένες πολεοδομικές ενότητες και ζώνες που έχουν επιλεγεί από τη μελέτη.

Το νέο δεδομένο μετά τη συνάντηση στο Μαξίμου

Η συνάντηση με τον πρωθυπουργό έφερε στο προσκήνιο μια διαφορετική προσέγγιση ως προς την εφαρμογή του σχεδιασμού. Όπως περιέγραψε ο δήμαρχος Λυκόβρυσης – Πεύκης, η κυβέρνηση αναγνώρισε από τη μία τη χρησιμότητα του θεσμού για την προστασία ιδιοκτησιών και διατηρητέων κτιρίων και από την άλλη τις ανησυχίες των δήμων για τις επιπτώσεις της πρόσθετης δόμησης.

Η δέσμευση που μεταφέρει ο ίδιος αφορά κυρίως δύο σημεία. Αυτά είναι πρώτον, ότι δεν θα υπάρχει μεταφορά συντελεστή μεταξύ διαφορετικών δήμων και, δεύτερον, ότι η γνώμη των Δημοτικών Συμβουλίων θα είναι δεσμευτική.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα έχει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του τελικού σχεδιασμού, καθώς κάθε δήμος θα μπορεί να αποφασίζει εάν επιθυμεί να δημιουργήσει ζώνες υποδοχής, σε ποιες περιοχές και υπό ποιους όρους.

Το ερώτημα πλέον είναι πώς θα αποτυπωθούν αυτές οι δεσμεύσεις στο τελικό θεσμικό πλαίσιο και ποιες αλλαγές θα γίνουν στη μελέτη που προκάλεσε τις αντιδράσεις.

Για τους δήμους, το ζητούμενο είναι να μην προστεθούν νέες πιέσεις σε ήδη επιβαρυμένες γειτονιές. Για την κυβέρνηση, η πρόκληση είναι να διαμορφώσει ένα λειτουργικό εργαλείο που θα επιτρέπει την προστασία της ιδιοκτησίας και του πολεοδομικού περιβάλλοντος, χωρίς να παραγνωρίζει τις πραγματικές δυνατότητες κάθε περιοχής.

Σε κάθε περίπτωση, η μεταφορά συντελεστή δόμησης περνά πλέον σε μια νέα φάση, με τις αποφάσεις των δήμων και των Δημοτικών Συμβουλίων να αποκτούν κεντρική σημασία.