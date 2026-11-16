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Τηλεθέαση: Πρωτιά για το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη

Η εκπομπή έρευνας του MEGA κατέγραψε ποσοστό 18,9% στο σύνολο του κοινού και 15,4% στο δυναμικό κοινό 18-54, ενώ σε γυναικείο κοινό το ποσοστό έφτασε σχεδόν στο 29%

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16/11/2026, 15:06
TANEA Newsroom
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Την κορυφή της τηλεθέασης κατέκτησε για ακόμη μία Παρασκευή η εκπομπή το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη στο Mega, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του και τη σταθερή ανταπόκριση του τηλεοπτικού κοινού.

Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, η εκπομπή έρευνας του MEGA διατήρησε την πρωτοκαθεδρία της σημειώνοντας 18,9% στο σύνολο του κοινού και 15,4% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Το «Τούνελ» κέρδισε την πρώτη θέση σχεδόν στο σύνολο των επιμέρους ηλικιακών ομάδων, με το υψηλότερο ποσοστό να καταγράφεται στο 29%, σε γυναικείο κοινό.

Το «Φως στο Τούνελ» συνεχίζει να κυριαρχεί στην τηλεθέαση και να αποτελεί σημείο αναφοράς στην ερευνητική δημοσιογραφία.

Στην κορυφή της τηλεθέασης και η εκπομπή της 6ης Νοεμβρίου

Στην πρώτη θέση της τηλεθέασης παρέμεινε το «Φως στο Τούνελ» και την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.

Οι τηλεθεατές επέλεξαν την Αγγελική Νικολούλη και το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου και διατήρησαν την εκπομπή έρευνας του MEGA στην κορυφή με μέσο όρο 19,9% στο σύνολο του κοινού και 14,2% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η απήχηση του «Τούνελ» στις γυναικείες ηλικιακές ομάδες, όπου κατέγραψε ακόμα υψηλότερες επιδόσεις, με το μεγαλύτερο μερίδιο τηλεθέασης να ανεβαίνει στο 32,5%.

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