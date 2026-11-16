Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Οι νέες τεχνολογίες ταχυφόρτισης που αλλάζουν τα δεδομένα

Η Chery αναπτύσσει έναν εξελιγμένο ταχυφορτιστή που με όσα αναφέρει η φίρμα θα φορτίζει έως 500 χιλιόμετρα αυτονομίας μέσα σε μόλις 5 λεπτά

Η φόρτιση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου πριν δέκα χρόνια αποτελούσε το μεγάλο πονοκέφαλο των οδηγών. Συνδυαστικά, με τους ελάχιστους σταθμούς φόρτισης – σχεδόν μηδενικούς πριν από μερικά χρόνια – η φόρτιση απλά έφερνε σε δύσκολη θέση όσους …τολμούσαν να αγοράσουν ένα νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με αυτονομίες που εξέθεταν και τις πιο πλούσιες εκδόσεις.

Σήμερα, το σκηνικό αυτό έχει αλλάξει άρδην! Τα νέα ηλεκτρικά πατάνε γκάζι σε επιδόσεις και φορτίζουν σε χρόνους όσο διαρκεί ένας καφές.

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Σε αυτόν τον τομέα, έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η εταιρεία Chery, η οποία προχωρά σε επενδύσεις στον τομέα των ταχυφορτιστών. Οι εν λόγω τεχνολογίες αναμένεται να αλλάξουν παντελώς τα δεδομένα σχετικά με τους χρόνους φόρτισης για τους μελλοντικούς χρήστες ηλεκτρικών ΙΧ. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται εύκολα και γρήγορα, καθώς μέσα σε διάστημα δέκα λεπτών ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, είτε πρόκειται για μεγάλο είτε για μικρό μοντέλο, θα φορτίζει πριν ο οδηγός προλάβει καν να κατέβει από το όχημά του. Μεταξύ των μελλοντικών εξελίξεων που δρομολογούνται, ένα νέο πρότυπο ετοιμάζεται αυτή την περίοδο από την Chery. Πρόκειται για έναν εξελιγμένο ταχυφορτιστή ηλεκτρικών αυτοκινήτων ο οποίος, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ίδια η φίρμα, θα έχει τη δυνατότητα να φορτίζει έως και 500 χιλιόμετρα αυτονομίας μέσα σε μόλις 5 λεπτά. Πρόκειται για χρόνο αντίστοιχο με εκείνον που απαιτείται για το φουλάρισμα ενός αυτοκινήτου με βενζίνη.

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Μια αντίστοιχη τεχνολογική εξέλιξη θα φέρει η BYD, Geely και Huawei, οι οποίες αναπτύσσουν αντίστοιχες τεχνολογίες φόρτισης ισχύος άνω του 1 MW. Η BYD αναφέρει ότι το σύστημα φόρτισης Flash Charging μπορεί να φορτίσει μια μπαταρία από 10% σε 98% σε έξι λεπτά και 27 δευτερόλεπτα.

Στο εκσυγχρονισμένο εργοστάσιο της στην Τουρκία η Hyundai ξεκίνησε την παραγωγή του νέου ηλεκτρικού της, του IONIQ 3. Το νέο ηλεκτρικό προσφέρει μεγάλη αυτονομία, με γνώμονα την ευρωπαϊκή μέτρηση WLTP και φόρτιση από το 10-80% σε περίπου 30 λεπτά.

Οι δύο διαθέσιμες μπαταρίες εξασφαλίζουν αυτονομία 465 χλμ. σε αστικό κύκλο και 344 χλμ. σε συνδυαστικό κύκλο (κατά WLTP) για τη Standard Range και για τη Long Range 687 χλμ. σε αστικό κύκλο και 497 χλμ. σε συνδυαστικό κύκλο (κατά WLTP) δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τις ανάγκες κάθε χρήστη.

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Ειδικότερα , υπό ιδανικές συνθήκες, η ταχεία φόρτιση DC από 10% έως 80% απαιτεί 29 λεπτά, ενώ υποστηρίζεται φόρτιση AC έως 22 kW.

Ειδικότερα, η Hyundai στα νέα ηλεκτρικά της μοντέλα, όπως το νέο Ioniq5 και Ioniq6 προσφέρει ένα νέο τεχνολογικό «πακέτο» που δίνει τη δυνατότητα επαναφόρτισης από το 10% έως 80% σε 18 λεπτά μέσω ενός ταχυφορτιστή DC 350 kW και χάρη στην αρχιτεκτονική 800V. Πάντως, η φίρμα δεν «επαναπαύεται» σε αυτούς τους χρόνους. Στόχος της τα μελλοντικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα της να φορτίζουν σε λιγότερο από 3 λεπτά, όσο χρειάζεται για να εφοδιαστεί με καύσιμο ένα αυτοκίνητο βενζίνης.

Επίσης, το νέο Xpeng G9 απαιτεί μόλις 12 λεπτά για να γεμίσει την μπαταρία του από το 10% μέχρι το 80% Σε χιλιόμετρα, το Κινέζικο μοντέλο απαιτεί μόλις 12 λεπτά φόρτισης για να γεμίσει με 409 χιλιόμετρα!

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Η νέα έκδοση της BYD, Η BEV του Seal 07 διαθέτει έναν μόνο ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα. Η μέγιστη ισχύς του φτάνει τα 245 kW (329 hp). Το αυτοκίνητο επιταχύνει στα 100 km/h σε 5,5 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα είναι 240 km/h. Ωστόσο, το βασικό χαρακτηριστικό αυτού του sedan είναι η εξελιγμένη μπαταρία Blade 2.0 LFP με 76,7 kWh. Αυτή η μπαταρία επιτρέπει στο νέο Seal 07 EV να διανύσει έως και 775 km σε κανονικές συνθήκες. Η κατανάλωση ενέργειας του αυτοκινήτου είναι 9,8 kWh ανά 100 km. Η μπαταρία υποστηρίζει τεχνολογία φόρτισης flash, φορτίζοντας από 10% έως 97% σε εννέα λεπτά.

Πάντως, στο μέλλον η φόρτιση θα …τρέχει πιο εύκολα με τη μέθοδο της επαγωγικής φόρτισης, κοινώς χωρίς καλώδιο! Μια τεχνολογία που ήδη λανσάρει η Porsche στο ηλεκτρικό SUV Cayenne. Οι ιδιοκτήτες του ηλεκτρικού SUV αντί να συνδέουν το καλώδιο, απλώς πρέπει να παρκάρουν το μεγάλο SUV πάνω σε μια πλατφόρμα φόρτισης και τότε αυτομάτως ξεκινάει η φόρτιση.

Οι μηχανικοί της γερμανικής εταιρείας εξήγησαν ότι ανέπτυξαν την επαγωγική φόρτιση για την Cayenne Electric, για να κάνουν πιο εύκολη τη ζωή των οδηγών.