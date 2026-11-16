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Ακρίβεια, καλώδιο και σκάνδαλα: Όλα τα ανοιχτά μέτωπα στη «Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη

Στην εκπομπή θα βρεθούν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χριστοδουλάκης, το στέλεχος της ΕΛ.ΑΣ. Κώστας Ζαχαριάδης και ο δημοσιογράφος Πάσχος Μανδραβέλης

Γυναίκα με λευκό σακάκι και καστανά μαλλιά στηρίζεται σε λευκό γραφείο σε καφέ φόντο
16/11/2026, 14:57
TANEA Newsroom
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Τα ανοιχτά μέτωπα της επικαιρότητας, οι πολιτικές προεκτάσεις τους και οι εξελίξεις που διαμορφώνουν το σκηνικό της επόμενης ημέρας μπαίνουν στο επίκεντρο της εκπομπής «Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη, την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στις 00:30, στο MEGA.

Η ακρίβεια που πιέζει ασφυκτικά τα νοικοκυριά, οι υποθέσεις διαφθοράς που πυροδοτούν νέες πολιτικές αντιπαραθέσεις και το θρίλερ με το υποθαλάσσιο καλώδιο, στη σκιά των ελληνοτουρκικών σχέσεων, συνθέτουν την ατζέντα της συζήτησης.

Πολιτικοί και δημοσιογράφοι συναντούν τη Νίκη Λυμπεράκη στο στούντιο της εκπομπής και καταθέτουν τις απόψεις τους για τα ζητήματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του δημόσιου διαλόγου: o Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Μανώλης Χριστοδουλάκης, το στέλεχος της ΕΛ.ΑΣ. Κώστας Ζαχαριάδης και ο δημοσιογράφος Πάσχος Μανδραβέλης.

Η «Μεγάλη Εικόνα» καταγράφει τις διαφορετικές οπτικές και αναζητά απαντήσεις στα ερωτήματα που γεννά η επικαιρότητα.

Δείτε το trailer:

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ακρίβεια ελληνοτουρκικά ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ Νίκη Λυμπεράκη

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