Fibermaxxing: Η νέα διατροφική τάση που κατακτά τα social media – Γιατί οι ειδικοί επιμένουν στην αύξηση της πρόσληψης φυτικών ινών

Οι ενήλικες καταναλώνουν μόλις 12 έως 17 γραμμάρια φυτικών ινών ημερησίως, ενώ οι συστάσεις ορίζουν την πρόσληψη στα 25 έως 30 γραμμάρια για την υγεία του οργανισμού

Οι περισσότεροι ενήλικες καταναλώνουν μόλις τη μισή ποσότητα φυτικών ινών από αυτή που συνιστάται καθημερινά. Ποια είναι τα οφέλη για την υγεία, ποιες τροφές πρέπει να εντάξουμε στη διατροφή μας και γιατί χρειάζεται προσοχή στις υπερβολές.

Μια νέα διατροφική τάση με την ονομασία «fibermaxxing» κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερη δημοτικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα συστατικό της διατροφής που συχνά παραμελείται, παρά τη μεγάλη σημασία του για την υγεία: τις φυτικές ίνες. Η φιλοσοφία της συγκεκριμένης τάσης είναι απλή: η συνειδητή αύξηση της καθημερινής κατανάλωσης φυτικών ινών, μέσα από την επιλογή τροφίμων που συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία του οργανισμού. Πρόκειται για μια προσέγγιση που υπενθυμίζει ότι η ισορροπημένη διατροφή δεν αφορά μόνο τις πρωτεΐνες, τις βιταμίνες και τα καλά λιπαρά, αλλά και ένα απαραίτητο διατροφικό στοιχείο που πολλές φορές απουσιάζει από το καθημερινό μας πιάτο.

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Οι φυτικές ίνες αποτελούν σημαντικό σύμμαχο της υγείας, καθώς συνδέονται με την ομαλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος, την καρδιαγγειακή υγεία και τη διαχείριση του σωματικού βάρους. Παράλληλα, συμβάλλουν στη διατήρηση της ισορροπίας της εντερικής μικροχλωρίδας, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και τη δραστηριότητα των ωφέλιμων μικροοργανισμών του εντέρου. Επιπλέον, μπορούν να βοηθήσουν στον καλύτερο έλεγχο των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα, ενώ αυξάνουν το αίσθημα κορεσμού, περιορίζοντας την ανάγκη για συχνή κατανάλωση τροφής.

Παρά τα σημαντικά οφέλη τους, η πρόσληψη φυτικών ινών παραμένει χαμηλή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το σχετικό δημοσίευμα, οι συστάσεις για τους ενήλικες κυμαίνονται περίπου στα 25 έως 30 γραμμάρια ημερησίως, ωστόσο η πραγματική κατανάλωση στην Ισπανία υπολογίζεται μόλις στα 12 με 17 γραμμάρια. Με άλλα λόγια, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν καλύπτει ούτε το μισό των αναγκών του, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για ουσιαστικές αλλαγές στις καθημερινές διατροφικές συνήθειες.

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Το fibermaxxing προτείνει την ενίσχυση του διατροφικού προγράμματος με περισσότερα τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες, όπως φρούτα, λαχανικά, όσπρια, δημητριακά ολικής άλεσης, βρώμη, ξηρούς καρπούς και σπόρους. Ακόμη και απλές αλλαγές, όπως η αντικατάσταση των επεξεργασμένων δημητριακών με προϊόντα ολικής άλεσης, η προσθήκη φρούτων στο πρωινό ή η συχνότερη κατανάλωση οσπρίων, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην αύξηση της ημερήσιας πρόσληψης.

Ωστόσο, η υιοθέτηση της συγκεκριμένης τάσης χρειάζεται μέτρο και σωστό σχεδιασμό. Η απότομη αύξηση των φυτικών ινών μπορεί να προκαλέσει ενοχλήσεις στο πεπτικό σύστημα, όπως αυξημένα αέρια, κοιλιακό φούσκωμα, κράμπες και αίσθημα βάρους. Επιπλέον, η υπερβολική κατανάλωση ορισμένων τύπων φυτικών ινών ενδέχεται, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να επηρεάσει την απορρόφηση ορισμένων μετάλλων και άλλων θρεπτικών συστατικών.

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Εξίσου σημαντική είναι η επαρκής ενυδάτωση. Η αύξηση των φυτικών ινών πρέπει να συνοδεύεται από ανάλογη αύξηση της κατανάλωσης νερού και άλλων υγρών, ώστε να υποστηρίζεται η φυσιολογική λειτουργία του εντέρου και να αποφεύγεται η εμφάνιση δυσάρεστων συμπτωμάτων. Οι ειδικοί συνιστούν η αλλαγή να γίνεται σταδιακά, δίνοντας στον οργανισμό τον απαραίτητο χρόνο να προσαρμοστεί.

Το fibermaxxing μπορεί να αποτελέσει μια χρήσιμη αφορμή για να επανεξετάσουμε τις διατροφικές μας συνήθειες και να δώσουμε μεγαλύτερη θέση στις φυτικές ίνες. Το ζητούμενο, ωστόσο, δεν είναι να ακολουθήσουμε μια ακόμη διαδικτυακή πρόκληση ούτε να επιδιώξουμε τη μέγιστη δυνατή κατανάλωση, αλλά να πετύχουμε μια ισορροπημένη και επαρκή πρόσληψη μέσα από ποικιλία φυσικών τροφίμων. Γιατί η καλή διατροφή δεν κρίνεται από τις υπερβολές, αλλά από τις σωστές επιλογές που γίνονται καθημερινή συνήθεια.

Πηγές: MARCA, EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων), UCLA Health, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, University of Georgia Extension και EL PAÍS