Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε τη Δευτέρα (16/11) στις Βρυξέλλες με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (16.11.2026) στις Βρυξέλλες με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι τουρκικές κινήσεις γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου βρίσκονται στο επίκεντρο του διπλωματικού ενδιαφέροντος.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στη βελγική πρωτεύουσα διεξάγεται και η Σύνοδος για τη Διαπεριφερειακή Ασφάλεια και Συνδεσιμότητα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

📍Brussels, 16.11.2026 🇬🇷 FM George Gerapetritis met with his 🇹🇷 counterpart @HakanFidan on the sidelines of the #EU Foreign Affairs Council. @GreeceInEU @GreeceInTurkiye @MFATurkiye https://t.co/igBdhP1gmT — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 16, 2026

Η πραγματοποίηση της συνάντησης γνωστοποιήθηκε μέσω σχετικής ανάρτησης, χωρίς να δοθούν περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο της συζήτησης των δύο υπουργών.

Νωρίτερα σήμερα, προσερχόμενος στο Συμβούλιο ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας αναφέρθηκε στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις Ελλάδας – Κύπρου και Ελλάδας – Αιγύπτου, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να υπάρξει «καμία απολύτως παρεμπόδιση σε σχέση με το Διεθνές Δίκαιο».

Σημειώνεται ότι, η συνάντηση των δύο υπουργών πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά τις εξελίξεις γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI), το οποίο βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης.

Η ένταση που προκλήθηκε με αφορμή τις ερευνητικές δραστηριότητες δεν έχει, σύμφωνα με την ελληνική κυβέρνηση, επηρεάσει τον σχεδιασμό για τη συνέχιση του έργου. Η Αθήνα διαμηνύει ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν, με σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

Παράλληλα, η ελληνική πλευρά έχει ξεκαθαρίσει ότι για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών απαιτούνται άδειες από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές, απορρίπτοντας οποιαδήποτε εμπλοκή τρίτης χώρας στη διαδικασία αδειοδότησης.