Market

Η Μάγδα Βαρούχα στο Κλακάζ +Special Guests

Τετάρτη 11 & 25 Νοεμβρίου 2026

Η Μάγδα Βαρούχα στο Κλακάζ +Special Guests
16/11/2026, 14:28
TANEA Newsroom
Σχόλια
1 λεπτό

Μετά από δύο χρόνια δημιουργικής μουσικής συνύπαρξης με τον Χρήστο Αδαμόπουλο, η Μάγδα Βαρούχα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καλλιτεχνική της διαδρομή και ανεβαίνει στη σκηνή του Κλακάζ για δύο ξεχωριστές εμφανίσεις, στις 11 και 25 Νοεμβρίου.

Με ανανεωμένο ήχο, αγαπημένα τραγούδια, προσωπικές δημιουργίες και special guests που θα δώσουν το δικό τους στίγμα σε κάθε βραδιά, η Μάγδα Βαρούχα παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που συνδυάζει διαφορετικές μουσικές επιρροές και αναδεικνύει την ιδιαίτερη καλλιτεχνική της ταυτότητα.

Με τη χαρακτηριστική φωνή, την εκφραστικότητα και τη δική της μουσική αισθητική, δημιουργεί μια ζωντανή μουσική εμπειρία όπου το γνώριμο συναντά το απρόσμενο, οι αγαπημένες μελωδίες αποκτούν νέα πνοή και κάθε εμφάνιση επιφυλάσσει διαφορετικές στιγμές και εκπλήξεις.

Παραγωγή: Musayeta Entertainment

Go Deeper

Κλακάζ

Επόμενο άρθρο

Google news

Ακολουθήστε tanea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά άρθρα

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.

Τα Νεότερα

  1. Παύλος Μαρινάκης: Εκλογές μετά τον Μάιο – Μονόδρομος η αυτοδυναμία, δύσκολη η συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ
  2. Euro U21 2027: Η κλήρωση και οι πιθανοί αντίπαλοι της Εθνικής Ελπίδων στα τελικά
  3. Ζεφύρι: Χάθηκε η φιάλη οξυγόνου του 44χρονου πυροσβέστη – Τι σημαίνει αυτό για τις έρευνες

Πιο Σχολιασμένα

Πιο Διαβασμένα

Περισσότερα

Market

Cookies