Θετικό κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.585 μονάδες ο Γενικός Δείκτης με ενίσχυση 1,27%

Το κτίριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών με εμφανή την ελληνική σημαία στην πρόσοψη.

Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να φτάνει τις 2.585,73 μονάδες και άνοδο 1,27%, ενώ η αξία συναλλαγών ανέρχεται σε 18,09 εκατ. ευρώ.

Ανακάμπτουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Euronext Athens), μετά τις ισχυρές πιέσεις των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράφει συνολικές απώλειες 4,10%, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.585,73 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,27%.

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Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 18,09 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,31%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,98%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (+2,81%), της Aegean Airlines (+2,07%), της CrediaBank(+2,06%), της Πειραιώς (+1,72%) και της Εθνικής (+1,69%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn (-2,77%), της Motor Oil (-1,00%) και του ΟΤΕ (-0,53%).

Ανοδικά κινούνται 61 μετοχές, 12 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Αγροτικός Οίκος Σπύρου (+4,76%) και Eurobank (+2,81%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Allwyn (-2,77%) και Νάκας (-1,09%).