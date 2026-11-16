Ελλάδα

Λάρισα: Κινδύνεψαν ηλικιωμένοι μετά από φωτιά σε ισόγειο

Οι δύο ηλικιωμένοι διακομίστηκαν στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας προκειμένου να υποβληθούν σε προληπτικό έλεγχο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς στο κτίριο

Διασώστες μεταφέρουν τραυματία με φορείο προς ασθενοφόρο σε δρόμο

onlarissa.gr

16/11/2026, 14:15
TANEA Newsroom
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Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Λάρισας, εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε σε ισόγειο πολυκατοικίας στη συνοικία Νεράιδα.

Όπως μεταδίδει το onlarissa.gr, η εστία της πυρκαγιάς εντοπίστηκε πλησίον της πλατείας του «μικρού» Προφήτη Ηλία.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση, ενώ παρευρέθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, δεδομένου ότι σε άλλο τμήμα του κτιρίου διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.

Οι δύο ηλικιωμένοι διακομίστηκαν στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, προκειμένου να υποβληθούν σε προληπτικό έλεγχο.

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