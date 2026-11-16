Τη σκηνοθεσία της εικοστής έκτης ταινίας της σειράς αναλαμβάνει ο Ντενί Βιλνέβ, σηματοδοτώντας την πρώτη επιλογή πρωταγωνιστή εκτός της οικογένειας Μπρόκολι

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ, καθώς ανακοινώθηκε επίσημα ως ο έβδομος ηθοποιός που θα ενσαρκώσει τον θρυλικό πράκτορα 007 στη μεγάλη οθόνη, αφού διαδέχθηκε τον Ντάνιελ Κρεγκ.

Την είδηση γνωστοποίησαν τη Δευτέρα οι επίσημοι λογαριασμοί του Τζέιμς Μποντ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Λίγο αργότερα, το κινηματογραφικό στούντιο έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη φωτογραφία του 40χρονου ηθοποιού ως 007, με το χαρακτηριστικό σμόκιν του διάσημου πράκτορα, επιβεβαιώνοντας την επιλογή του. Στην ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι η συμμετοχή του Πάτινσον θα σηματοδοτήσει «μια νέα εποχή για έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες στην ιστορία του κινηματογράφου».

Το παρασκήνιο της επιλογής του νέου 007

Η επιλογή του Ρόμπερτ Πάτινσον ήρθε έπειτα από μια μακρά διαδικασία αναζήτησης του διαδόχου του Ντάνιελ Κρεγκ. Ο ηθοποιός φέρεται να βρισκόταν σε μια τελική λίστα πέντε υποψηφίων, στην οποία περιλαμβάνονταν επίσης ο Τζος Ο’Κόνορ και ο Κάλουμ Τέρνερ.

Μάλιστα, την Παρασκευή είχαν κυκλοφορήσει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες στον Πάτινσον είχαν προταθεί ευνοϊκότεροι συμβατικοί όροι σε σχέση με τους υπόλοιπους υποψηφίους, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι ήταν το μεγάλο φαβορί για τον ρόλο.

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Ο Ντάνιελ Κρεγκ αποχαιρέτησε τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ με την ταινία «No Time to Die», η οποία κυκλοφόρησε το 2021, έπειτα από καθυστερήσεις που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού. Η 25η ταινία της σειράς έδωσε την αίσθηση ενός οριστικού τέλους στην ιστορία του πράκτορα, καθώς ο Μποντ φαινόταν να χάνει τη ζωή του, με την τελευταία κάρτα της ταινίας, ωστόσο, να υπόσχεται ότι «ο Τζέιμς Μποντ θα επιστρέψει».

Ο Κρεγκ είχε πρωταγωνιστήσει συνολικά σε πέντε ταινίες της σειράς, ξεκινώντας με το «Casino Royale» το 2006. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, το κινηματογραφικό franchise γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία, με το «Skyfall» του 2012 να συγκεντρώνει μόνο του 1,1 δισ. δολάρια παγκοσμίως.

Η νέα εποχή του Τζέιμς Μποντ

Η επόμενη ταινία, η 26η της επίσημης σειράς, θα είναι η πρώτη που θα γυριστεί μετά την εξαγορά των δικαιωμάτων του franchise από την Amazon-MGM Studios το 2025, έναντι ποσού που ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια. Τα δικαιώματα πέρασαν από τα χέρια της Μπάρμπαρα Μπρόκολι και του Μάικλ Τζ. Γουίλσον, απογόνων του αρχικού παραγωγού Άλμπερτ «Κάμπι» Μπρόκολι και επί σειρά ετών διαχειριστών της κινηματογραφικής σειράς.

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Την εποπτεία του franchise θα αναλάβουν ο Ντέιβιντ Χέιμαν, γνωστός από την παραγωγή των ταινιών «Harry Potter», και η Έιμι Πασκάλ, παραγωγός των ταινιών «Spider-Man». Τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας θα αναλάβει ο Ντενί Βιλνέβ, δημιουργός της τριλογίας «Dune», ενώ το σενάριο υπογράφει ο Στίβεν Νάιτ, δημιουργός της σειράς «Peaky Blinders».

Η ημερομηνία κυκλοφορίας, ο τίτλος και οι υπόλοιπες λεπτομέρειες της παραγωγής δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Από Twilight και τον Harry Potter στον ρόλο του 007

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον έχει καταφέρει να διαμορφώσει μια ιδιαίτερα πολυσχιδή κινηματογραφική πορεία, ισορροπώντας ανάμεσα σε μεγάλες εμπορικές παραγωγές και πιο απαιτητικές καλλιτεχνικές επιλογές.

Έγινε αρχικά γνωστός το 2005, όταν υποδύθηκε τον Σέντρικ Ντίγκορι στην ταινία «Harry Potter and the Goblet of Fire». Η παγκόσμια αναγνωρισιμότητα ήρθε στη συνέχεια μέσα από τη σειρά ταινιών «Twilight», όπου ενσάρκωσε τον βρικόλακα Έντουαρντ Κάλεν, έχοντας στο πλευρό του την Κρίστεν Στιούαρτ.

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Στη συνέχεια συνεργάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς, όπως ο Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ στις ταινίες «Cosmopolis» και «Maps to the Stars», ο Ρόμπερτ Έγκερς στον «The Lighthouse» και η Λιν Ράμσεϊ στην ταινία «Die My Love». Το 2022 επέστρεψε στις μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Μπάτμαν.

Η ιστορία των ηθοποιών που ενσάρκωσαν τον Τζέιμς Μποντ

Ο πρώτος ηθοποιός που υποδύθηκε τον Τζέιμς Μποντ στη μεγάλη οθόνη ήταν ο Σον Κόνερι, στην ταινία «Dr. No» το 1962. Η επιτυχία της ταινίας ήταν τόσο μεγάλη, ώστε ο Σκωτσέζος ηθοποιός επέστρεψε για τέσσερις ακόμη ταινίες μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια: «From Russia with Love», «Goldfinger», «Thunderball» και «You Only Live Twice».

Ο Ντέιβιντ Νίβεν, ο οποίος αποτελούσε την προτιμώμενη επιλογή του δημιουργού του χαρακτήρα, Ίαν Φλέμινγκ, πρωταγωνίστησε στην ανεπίσημη εκδοχή του «Casino Royale» το 1967. Ακολούθησε ο Αυστραλός Τζορτζ Λέιζενμπι, ο οποίος υποδύθηκε τον 007 μόνο μία φορά, στην ταινία «On Her Majesty’s Secret Service» το 1969, προτού ο Κόνερι επιστρέψει για το «Diamonds Are Forever» το 1971.

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Τον ρόλο ανέλαβε στη συνέχεια ο Ρότζερ Μουρ, ο οποίος έδωσε μια πιο ανάλαφρη και ειρωνική διάσταση στον χαρακτήρα μέσα από επτά ταινίες, από το 1973 έως το 1985. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι «The Spy Who Loved Me», «Moonraker» και «Octopussy».

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, τη σκυτάλη πήρε ο Τίμοθι Ντάλτον, πρωταγωνιστώντας σε δύο ταινίες. Έπειτα από ένα διάστημα έξι ετών, ο Ιρλανδός Πιρς Μπρόσναν έκανε την εμφάνισή του ως Τζέιμς Μποντ το 1995, με το «GoldenEye», και γύρισε συνολικά τέσσερις ταινίες πριν από την εποχή του Ντάνιελ Κρεγκ.

Οι επίσημες ταινίες του Τζέιμς Μποντ έχουν συγκεντρώσει μέχρι σήμερα συνολικά 7,8 δισ. δολάρια στο παγκόσμιο box office, κατατάσσοντας το franchise στην πέμπτη θέση των πιο εμπορικών κινηματογραφικών σειρών όλων των εποχών. Τα έσοδα από εμπορικά προϊόντα και συμφωνίες χορηγίας εκτιμάται ότι ξεπερνούν κατά πολύ το συγκεκριμένο ποσό.