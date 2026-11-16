Τραμπ: Πιστεύω πως ο Πούτιν κάνει πίσω στο ζήτημα της Ουκρανίας

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θεωρεί πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «υποχωρεί» στον πόλεμο κατά της Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θεωρεί πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «υποχωρεί» στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι «θα μπορούσε να είναι πολύ πιο σκληρός, ειλικρινά», σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

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Παράλληλα, δήλωσε ότι ενδέχεται να συναντηθεί και με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, διευκρινίζοντας ότι, εφόσον πραγματοποιηθεί η συνάντηση, θα γίνει στην Κίνα.

«Θα είμαστε με τον πρόεδρο Σι θα συναντηθούμε επίσης με τον πρόεδρο Πούτιν και επιπλέον θα μπορούσαμε να συναντηθούμε με τον Κιμ Γιονγκ Ουν», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος λίγο πριν αναχωρήσει αεροπορικώς για τη Μανίλα, όπου θα συμμετάσχει στη σύνοδο της ASEAN (Ένωση Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας).

«Οπότε, αυτό θα είναι καλό», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας ότι οποιαδήποτε συνάντηση με τον Κιμ θα πραγματοποιηθεί στην Κίνα.

Στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ασία, ο Τραμπ θα συμμετάσχει στις 16 Νοεμβρίου στην ειδική σύνοδο κορυφής της ASEAN στη Μανίλα, ενώ στις 19 Νοεμβρίου θα λάβει μέρος στη σύνοδο των ηγετών της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στη Σενζέν.