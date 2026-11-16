Η άτυχη γυναίκα φέρεται να δέχθηκε την επίθεση όταν αντιστάθηκε στους δράστες, οι οποίοι είχαν μεταβεί στο σπίτι της στη Ζάκυνθο με σκοπό να τη ληστέψουν

Με την καταδίκη και των τριών κατηγορουμένων έπεσε η αυλαία στη δίκη για τη δολοφονία της συμβολαιογράφου Μαρίζας Τερτσέτη-Παπαδάτου, μιας υπόθεσης που είχε συγκλονίσει τη Ζάκυνθο τον Φεβρουάριο του 2025.

Η 69χρονη γυναίκα είχε βρεθεί νεκρή έξω από το σπίτι της, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε κατά τη διάρκεια απόπειρας ληστείας. Ύστερα από τέσσερις ημέρες ακροαματικής διαδικασίας, το δικαστήριο έκρινε ένοχους και τους τρεις κατηγορουμένους, επιβάλλοντας βαριές ποινές.

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Ειδικότερα, στον πρώτο κατηγορούμενο, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως ο βασικός δράστης της δολοφονίας, επιβλήθηκε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 15 χρόνια φυλάκισης.

Στον δεύτερο κατηγορούμενο επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 19 ετών, ενώ ο τρίτος καταδικάστηκε σε έξι χρόνια κάθειρξης.

Το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό κανένα από τα αιτήματα αναστολής εκτέλεσης των ποινών, με αποτέλεσμα και οι τρεις καταδικασθέντες να οδηγηθούν στις φυλακές.

Το χρονικό της δολοφονίας που συγκλόνισε τη Ζάκυνθο

Η Μαρίζα Τερτσέτη-Παπαδάτου εντοπίστηκε νεκρή το πρωί της 19ης Φεβρουαρίου 2025, έξω από την κατοικία της, κοντά στο αυτοκίνητό της. Τη σορό της βρήκε συγγενικό της πρόσωπο, το οποίο ειδοποίησε τις Αρχές.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατός της προκλήθηκε από τραύματα με αιχμηρό αντικείμενο στον αριστερό μηρό, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα μαζική αιμορραγία.

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Η συμβολαιογράφος φέρεται να δέχθηκε την επίθεση όταν αντιστάθηκε στους δράστες, οι οποίοι είχαν μεταβεί στο σπίτι της με σκοπό να τη ληστέψουν.

Πώς εξιχνιάστηκε η υπόθεση – Οι συλλήψεις τρεις μήνες μετά

Για την εξιχνίαση της δολοφονίας κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές υπηρεσίες της Ζακύνθου, με τη συνδρομή εξειδικευμένου κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι έρευνες διήρκεσαν περίπου τρεις μήνες και περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, ανάλυση ψηφιακών δεδομένων και αξιολόγηση του συνόλου των στοιχείων που είχαν συγκεντρωθεί από τις αστυνομικές Αρχές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι, ηλικίας 46 και 50 ετών, μετέβησαν στην κατοικία της συμβολαιογράφου με σκοπό τη ληστεία. Για τη μετακίνησή τους χρησιμοποίησαν όχημα που οδηγούσε ο τρίτος κατηγορούμενος, ηλικίας 21 ετών, ο οποίος ήταν συγγενής του 46χρονου.

Όταν η 69χρονη αντιστάθηκε, ο 46χρονος φέρεται να της κατάφερε τα θανατηφόρα χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο.

Οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν τον Μάιο του 2025, έπειτα από την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, και οδηγήθηκαν τελικά ενώπιον της Δικαιοσύνης, η οποία τους επέβαλε τις παραπάνω ποινές.