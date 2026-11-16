Τσουκαλάς: «Ανιστόρητος και επικίνδυνος ο κ. Γεωργιάδης συνεχίζει την ακροδεξιά προπαγάνδα ότι δήθεν “δεν υπήρχαν νεκροί” στο Πολυτεχνείο

Ο υπουργός Υγείας σε τοποθέτησή του δήλωσε πως παραμένει πιστός στο πόρισμα Τσεβά του 1974 για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου

«Aκροδεξιά προπαγάνδα» και προσπάθεια παραχάραξης της Ιστορίας καταλογίζει στον Άδωνι Γεωργιάδη το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, να καλεί την κυβέρνηση να πάρει σαφείς αποστάσεις από τις αναφορές περί ανυπαρξίας νεκρών στο Πολυτεχνείο.

Ανιστόρητος και επικίνδυνος ο κ. Γεωργιάδης συνεχίζει την ακροδεξιά προπαγάνδα ότι δήθεν «δεν υπήρχαν νεκροί» στο Πολυτεχνείο.

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Ο κ. Μητσοτάκης συμφωνεί με την αναθεώρηση της Ιστορίας, που επιχειρεί ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας;

Είναι δυνατόν η κυβέρνηση να μην αποδοκιμάζει με τον πλέον αυστηρό τρόπο έναν αρνητή της ιστορίας και των αγώνων του ελληνικού λαού για Δημοκρατία και Ελευθερία;

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν διολισθήσει σε επικίνδυνους δρόμους. Τους θρέφει πολιτικά η τοξικοποίηση και ο διχασμός της κοινωνίας. Δεν θα τους επιτρέψουμε να παραχαράσσουν την Ιστορία».

«Παραμένω πιστός στο πόρισμα Τσεβά»

Ο υπουργός Υγείας, σε τοποθέτησή του στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά», υπογράμμισε την προσήλωσή του στα συμπεράσματα του πορίσματος, αναφερόμενος παράλληλα στην επικείμενη συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα στις εκδηλώσεις για την επέτειο.

«Παραμένω πιστός στο πόρισμα Τσεβά που βγήκε επί υπουργίας Ευάγγελου Αβέρωφ. Πάρτε το και διαβάστε το να σας λυθούν οι ιστορικές απορίες», ανέφερε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε ερώτηση για την ύπαρξη νεκρών.

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Υπενθυμίζεται πως, βάσει του πορίσματος που συνέταξε το 1974 ο εισαγγελέας Δημήτρης Τσεβάς, «ουδείς απολύτως εκ των σπουδαστών του Πολυτεχνείου εφονεύθη κατά το ανωτέρω τριήμερον». Εντούτοις, η ίδια έκθεση περιλαμβάνει αναφορές για θανάτους και τραυματισμούς που σημειώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Πολυτεχνείου εξαιτίας των επιχειρήσεων των δυνάμεων καταστολής.

Σε άλλη ερώτηση, σχετικά με το εάν αμφισβητεί τα ίδια τα γεγονότα της εξέγερσης, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε: «Πότε είπα ότι δεν έγινε; Προφανώς και έγινε το Πολυτεχνείο και οδήγησε στην πτώση του δικτάτορα Παπαδόπουλου και στην άνοδο του δικτάτορα Ιωαννίδη».