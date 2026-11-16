Η απόφαση για την προληπτική απόσυρση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος από την κινεζική εταιρεία HAIAN MEDIGAUZE CO., LTD ελήφθη, σύμφωνα με τις οδηγίες για την προστασία της δημόσιας υγείας

Την απόσυρση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος Γάζα Μέτρου, Μη Αποστειρωμένη, Χωρίς Ακτινοσκιερή Γραμμή zig–zag cotton gauze roll (without X–ray detectable material) REF: MG–AG-90100 ανακοίνωσε ο ΕΟΦ.

Το συγκεκριμένο είδος παράγεται από την κινεζική εταιρεία HAIAN MEDIGAUZE CO., LTD, ενώ τη διανομή και εισαγωγή του στην Ελλάδα έχει αναλάβει η BBD ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ.

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Οι λεπτομέρειες της απόφασης

Η εν λόγω απόφαση ελήφθη προληπτικά, ενισχύοντας την εθελοντική πρωτοβουλία ανάκλησης που είχε ήδη ξεκινήσει η εισαγωγική εταιρεία, με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, η BBD ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ οφείλει να έρθει σε άμεση επαφή με τους πελάτες της και να απομακρύνει το προϊόν από την αγορά μέσα σε εύλογο διάστημα.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών, παραμένοντας στη διάθεση του ΕΟΦ για ενδεχόμενο έλεγχο. Η επίσημη απόφαση των αρμόδιων αρχών έχει ήδη δημοσιοποιηθεί.

Η απόφαση