Ηράκλειο: Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους οι γονείς του βρέφους που πέθανε μετά από κατάποση βενζίνης

Η κηδεία του μικρού αγοριού θα τελεστεί αύριο στο κοιμητήριο της Νέας Αλικαρνασσού.

Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι γονείς του άτυχου βρέφους, το οποίο έχασε τη ζωή του μετά από κατάποση ποσότητας βενζίνης το βράδυ της Κυριακής (15/11)

Οι γονείς του μικρού αγοριού εμφανίστηκαν εμφανώς καταβεβλημένοι κατά την απολογία τους. Όπως δήλωσε η συνήγορος υπεράσπισής τους Θένια Λαμπρινουδάκη, και οι δύο είναι συντετριμμένοι από την τραγική απώλεια.

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Η συνήγορος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Επειδή και οι δυο γονείς είναι σε τραγική κατάσταση και άσχημη ψυχολογία, να σεβαστούμε το πένθος τους και να τους δώσουμε χρόνο να θρηνήσουν για την απώλεια του μικρού τους παιδιού». Επισήμανε ακόμη ότι, οι γονείς δεν μπορούν ακόμη να πιστέψουν τι έχει συμβεί.

Υπενθυμίζεται ότι, το αγοράκι βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του στο μπάνιο του σπιτιού τους, σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, όταν φέρεται να κατανάλωσε μικρή ποσότητα βενζίνης που ήταν αποθηκευμένη σε ντουλάπι κάτω από το νιπτήρα.

Το παιδί διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου διασωληνώθηκε και εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Η κηδεία του μικρού αγοριού θα τελεστεί αύριο στο κοιμητήριο της Νέας Αλικαρνασσού.