Υπόθεση ντόπινγκ: Απολογείται ο Οδυσσέας Δήμας – Στο πλευρό του στην Ευελπίδων ο αδερφός του, Πύρρος

Ο 58χρονος κατηγορούμενος για κακουργηματική διακίνηση απαγορευμένων ουσιών υποστηρίζει πως τα σκευάσματα που κατασχέθηκαν προορίζονταν αποκλειστικά για προσωπική χρήση

Τις απαντήσεις του για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει θα δώσει στον ανακριτή ο πρώην προπονητή άρσης βαρών Οδυσσέας Δήμας που συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί ντόπινγκ.

Ο 58χρονος κατηγορούμενος καλείται να απολογηθεί για το κακούργημα της παράνομης προμήθειας, αποθήκευσης και εμπορίας απαγορευμένων ουσιών, που έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλουν θετικά την απόδοση της αγωνιστικής του διάθεσης ή να συγκαλύψουν τέτοια μεταβολή, λόγω της συμμετοχής σε αγώνες, κατ’ επάγγελμα και με σκοπό προσπορισμού περιουσιακού οφέλους και για το πλημμέλημα της παραβίασης της νομοθεσίας περί φαρμάκων.

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Στα δικαστήρια βρίσκεται σε συμπαράσταση του κατηγορούμενου, ο αδελφός του, Πύρρος Δήμας.

«Νιώθω μεγάλη συντριβή, γίνεται παραπληροφόρηση σε βάρος μου»

«Πριν δυο χρόνια σταμάτησα να ασχολούμαι με την προπονητική αθλητών. Νιώθω μεγάλη συντριβή από την παραπληροφόρηση που γίνεται σε βάρος μου, στο πρόσωπό μου, αφού έφθασαν σε σημείο να με κατηγορούν ότι με πρόθεση έδωσε αναβολικά στο ανήλικο γιο μου», είπε ο Οδυσσέας Δήμας στην πρώτη του δήλωση μετά τη σύλληψή του. «Η πραγματικότητα και αυτό που ισχύει είναι ότι χρησιμοποιήθηκε νόμιμο συμπλήρωμα διατροφής, που δεν αναφερόταν η αναβολική ουσία. Αυτό έγινε δεκτό από το ΑΣΕΑΔ, που αποτελείται από τακτικούς δικαστές και μου καταλόγισε αμέλεια. όσα σκευάσματα βρέθηκαν στο σπίτι μου είναι σχεδόν όλα νόμιμα εκτός από ελάχιστα, τα οποία χρησιμοποιώ για ιατρικούς λόγους και αυτό θα αποδειχθεί. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την οικογένειά κου και τον αδερφό μου, Πύρρο, γιατί βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση και θέση εξαιτίας της επιπόλαιης συμπεριφοράς μου, αλλά θέλω να ζητήσω μια ακόμα συγγνώμη σε όλους όσοι αγάπησαν και θαύμασαν τον Πύρρο Δήμα».

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Το χρονικό

Ο πρώην προπονητής συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου 2026, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μετά από πολύμηνη έρευνα σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Στην κατοχή του Οδυσσέα Δήμα, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία φαίνεται να μην είναι εγκεκριμένα από τον Οργανισμό για την ελληνική αγορά ενώ κρίνονται επιβλαβή για την υγεία των χρηστών.

Ο 58χρονος φέρεται να χρησιμοποιούσε την ιδιότητα του προπονητή για να προμηθεύεται και να χορηγεί σε αθλητές απαγορευμένες ουσίες.

Κατά την κατηγορία, η παράνομη δραστηριότητα του κατηγορούμενου αφορά την τελευταία διετία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Οδυσσέας Δήμας είπε στους αστυνομικούς ότι τα σκευάσματα που βρέθηκαν δεν είναι αναβολικά και ήταν για δική του χρήση λόγω πολύ σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει. Όπως δήλωσε ο συνήγορος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος «οι ουσίες αυτές δεν είναι αναβολικά και αυτό θα πιστοποιηθεί από τις αρμόδιες Αρχές». Η υπεράσπιση του πρώην προπονητή αρνείται πλήρως ότι διακινούσε φάρμακα ή ουσίες και τονίζει ότι το επίμαχο διάστημα δεν ήταν καν προπονητής.