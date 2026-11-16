Θάνατος πυροσβεστών στο Ζεφύρι: Εισπνοή αιθάλης δείχνει η ιατροδικαστική – Αναμένονται οι τοξικολογικές

Σε εισπνοή αιθάλης αποδίδεται ο θάνατος των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς σε κτίριο στο Ζεφύρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις του ιατροδικαστή ούτε ο 44χρονος Ηλίας Βαλατσός ούτε ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης έφεραν θανατηφόρες κακώσεις. Από τη μακροσκοπική εξέταση προκύπτει εικόνα εισπνοής αιθάλης και στους δύο πυροσβέστες.

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Ωστόσο, η ακριβής αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

«Τίποτα δεν έχει σημασία, θέλω μόνο να κηδέψω το παιδί μου» λέει ο πατέρας του 23χρονου

Θλίψη και αναπάντητα ερωτήματα συνοδεύουν την τραγική απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι, ενώ η Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για να φωτίσει τα αίτια και τις συνθήκες της τραγωδίας. Μέσα στο αβάσταχτο πένθος, τα λόγια του πατέρα του 23χρονου Γιώργου Ζυμπίδη στο tanea.gr, αποτυπώνουν την απόλυτη οδύνη: «Το μόνο που θέλω τώρα είναι να τελειώσω την διαδικασία, να κηδέψω το παιδί μου, τίποτα άλλο δεν έχει σημασία».

Η τελευταία επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς, για τον 44χρονο Ηλία Βαλάτσο και για τον 23χρονο Γιώργο Ζυμπίδη, ξεκίνησε το μεσημέρι του Σαββάτου (14/11), μετά από κλήση για φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Φυλή. Οι πυροσβέστες του 10ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών εισήλθαν στο κτίριο με πλήρη εξοπλισμό, όπως λένε οι συνάδελφοί τους, επιχειρώντας να προσεγγίσουν τη φωτιά στο υπόγειο μέσω ενός κλιμακοστασίου χωρίς κουπαστή και γεμάτο απορρίμματα.

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Για την υπόθεση, έχουν συλληφθεί μία γυναίκα και οι δύο ανήλικες κόρες της, που αναμένεται να οδηγηθούν την Τρίτη στον ανακριτή, ενώ οι Αρχές αναζητούν τον 44χρονο πατέρα για τον οποίο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Η μητέρα, που παρουσιάστηκε την Κυριακή στον εισαγγελέα, κατέθεσε πως έδωσε εντολή στην κόρη της να απορρίψει στάχτες από τη σόμπα τους στο υπόγειο του κτιρίου, μια πρακτική που η οικογένεια εφάρμοζε καθημερινά, καθώς διέμεναν στον χώρο χρησιμοποιώντας ξυλόσομπα.

Τα σενάρια και τα αναπάντητα ερωτήματα

Οι αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, εστιάζουν σε δύο διαφορετικά σενάρια. Το πρώτο αφορά την πιθανή πτώση τους στο κενό, τον τραυματισμό τους, και την απώλεια των αισθήσεών τους από ασφυξία, ενώ το δεύτερο σενάριο που διερευνάται, είναι το ενδεχόμενο αποπροσανατολισμού τους μέσα στο υπόγειο, λόγω του πυκνού καπνού που είχε δημιουργηθεί από την συσσώρευση των απορριμμάτων.

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Μέσω της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα διενεργηθεί στις σορούς των δύο άτυχων πυροσβεστών, καθώς και της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, αναμένεται να προκύψουν απαντήσεις στα αναπάντητα ερωτήματα. «Αυτό που θα εξεταστεί είναι αρχικά εάν έφεραν τον πλήρη ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό τους, δηλαδή τις αναπνευστικές συσκευές, καθώς και εάν έφεραν τον ασύρματο επικοινωνίας. Θα δούμε εάν προκύψουν ζητήματα. Προφανώς, οι Αρχές θα εστιάσουν στις συνθήκες κατά τις οποίες έχασαν την ζωή τους, γιατί πρέπει να είναι ξεκάθαρες» εξηγεί στο tanea.gr o Μιχάλης Χάλαρης, Αντιστράτηγος εν αποστρατεία Πυροσβεστικού Σώματος, Αναπληρωτής Καθηγητής Χημείας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου.https://orangepress.gr/player?slug=8rhnos-gia-toys-dyo-pyrosbestes-nees-eikones-apo-to-shmeio-ths-tragwdias-sto-zefyri

Σύμφωνα με τον κ. Χάλαρη, από την στιγμή που έχει διαταχθεί ΕΔΕ, όλα θα ελεγχούν από το μηδέν. «Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία από τις ΗΠΑ, υπάρχουν δύο περιπτώσεις θανάτων πυροσβεστών σε κλειστό χώρο. Το 45% οφείλεται σε δηλητηρίαση από τα αέρια της καύσης, που είναι όντως έντονα, αλλά αυτό είναι δευτερογενές αποτέλεσμα. Το 14% οφείλεται σε οπτική συσκότιση, δηλαδή, σε αυτό το περιστατικό, ενδεχομέως να έχασαν τον προσανατολισμό τους και στην συνέχεια να τους τελείωσε το οξυγόνο».

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Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει κατασχέσει τις αναπνευστικές συσκευές των δύο πυροσβεστών, οι οποίες πρόκειται να αποσταλούν σε πιστοποιημένα εργαστήρια. Οι εξετάσεις θα δείξουν εάν παρουσίασαν -ή όχι- κάποια δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. «Αυτές διαρκούν κατά μέσο όρο 20 λεπτά. Ωστόσο, σχετίζεται και με την φυσική κατάσταση του κάθε πυροσβέστη. Για παράδειγμα, κάποιος πιο εύσωμος, μπορεί να χρειάζεται περισσότερο οξυγόνο. Όταν αυτό τελειώνει, υπάρχει ηχητικό σήμα, που ενδεχομένως δεν το άκουσαν».

Αυτό που τονίζει ο κ. Χάλαρης είναι ότι μέσα σε λίγους μήνες, έχουν χάσει την ζωή τους 6 πυροσβέστες. «Ο αριθμός είναι μεγάλος, και δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Θεωρώ ότι πρέπει να εστιάσουμε στους εκπαιδευτές, στην εκπαίδευση των πυροσβεστών και στον εξοπλισμό τους. Ο επικεφαλής αξιωματικός καθόρισε τις ενέργειές τους στο πεδίο, και έπρεπε να είχαν πλήρη εξοπλισμό. Ο 44χρονος, ο οποίος ήταν αρκετά χρόνια στο Πυροσβεστικό Σώμα, προέρχεται από τους πενταετείς, και έχει περισσότερη εμπειρία στις διασικές πυρκαγιές, ενώ το άλλο νέο παλικάρι, μόλις είχε βγει από την σχολή».