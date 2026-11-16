Κορωπί: Στον Εισαγγελέα οι Ρομά που επιτέθηκαν στον διασώστη

Οι συλληφθέντες οδηγούνται σήμερα στο αυτόφωρο μετά τον προπηλακισμό του διασώστη ο οποίος υπέστη τραυματισμό και είδε τη στολή του να σκίζεται κατά τη διάρκεια του επεισοδίου

Σε επίθεση από ομάδα Ρομά έπεσε διασώστης του ΕΚΑΒ το βράδυ του Σαββάτου, εντός του Κέντρου Υγείας στο Κορωπί. Οι δράστες συνελήφθησαν και οδηγούνται σήμερα στο αυτόφωρο, ενώ ο διασώστης αναμένεται να προχωρήσει στην υποβολή μήνυσης.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό έλαβε χώρα τη στιγμή της παραλαβής μιας γυναίκας που έχρηζε περαιτέρω καρδιολογικού ελέγχου και έπρεπε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

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Κατόπιν συνεννόησης μεταξύ γιατρών και του Κέντρου Διαβιβάσεων του ΕΚΑΒ, είχε κριθεί απαραίτητο να διακομιστεί με το ίδιο ασθενοφόρο και δεύτερος ασθενής, εξαιτίας της έλλειψης διαθέσιμων οχημάτων.

Τον έσπρωξαν και τον προπηλάκισαν

Μόλις ο διασώστης γνωστοποίησε στον γιο της ασθενούς ότι δεν επιτρεπόταν να επιβιβαστεί ως συνοδός, εκείνος αντέδρασε έντονα και τον έσπρωξε. Όπως αναφέρεται, ακολούθησε επίθεση από επιπλέον άτομα, τα οποία τον προπηλάκιζαν και τον έσπρωχναν.

Ο διασώστης, που υπέστη τραυματισμό και είδε τη στολή του να σκίζεται, αναζήτησε καταφύγιο εντός του Κέντρου Υγείας, όπου του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις. Παρά τον τραυματισμό του, ο διασώστης επέστρεψε κανονικά στα καθήκοντά του.