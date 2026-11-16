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Ντόπινγκ: Συμπληρωματική δίωξη στον Οδυσσέα Δήμα για τον ανήλικο γιο του – Ξέσπασε σε κλάματα κατά την απολογία του

Ο 58χρονος αντιμετωπίζει συμπληρωματική ποινική δίωξη, καθώς φέρεται να χορήγησε απαγορευμένες ουσίες στον 15χρονο γιο του, εξέλιξη που προέκυψε κατά την απολογία του

Ντόπινγκ: Συμπληρωματική δίωξη στον Οδυσσέα Δήμα για τον ανήλικο γιο του – Ξέσπασε σε κλάματα κατά την απολογία του
16/11/2026, 15:55
TANEA Newsroom
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Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε κατά του Οδυσσέα Δήμα, καθώς φέρεται να χορήγησε απαγορευμένες ουσίες στον 15χρονο γιο του. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε κατά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή στο πλαίσιο της έρευνας των Αρχών για την υπόθεση ντόπινγκ.

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, ο κατηγορούμενος ξέσπασε σε λυγμούς μόλις ενημερώθηκε για τη νέα κατηγορία. Με την ολοκλήρωση της απολογίας του, αναμένεται πλέον η απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή σχετικά με την ποινική του μεταχείριση. Στα δικαστήρια παρευρέθη ο αδελφός του, ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας, ο οποίος ωστόσο δεν κατέθεσε.

Η υπόθεση αφορά τη φερόμενη διακίνηση απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές. Σε έρευνες που διεξήχθησαν σε οικία και αθλητικό σωματείο στη Γλυφάδα, εντοπίστηκαν 871 χάπια και αμπούλες, δελτία νεαρών αθλητών, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις. Σε αυτές αναγράφονταν ονόματα και τιμές σκευασμάτων, οι οποίες φέρονται να κυμαίνονταν από 80 έως 700 ευρώ.

Ο 58χρονος πρώην προπονητής άρσης βαρών κατηγορείται για προμήθεια απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές, με τη Δικαιοσύνη να χειρίζεται πλέον την υπόθεση. Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος τελεί υπό το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

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