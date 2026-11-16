Σενάρια για ένα επικείμενο παγκόσμιο blackout στις 17 Νοεμβρίου 2026 κυκλοφορούν τις τελευταίες μέρες με τη δημοφιλή σειρά κινουμένων σχεδίων «The Simpsons» να είναι στο επίκεντρο

Σενάρια για ένα επικείμενο παγκόσμιο blackout στις 17 Νοεμβρίου 2026 κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονες συζητήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημοφιλής σειρά κινουμένων σχεδίων «The Simpsons», καθώς χρήστες του διαδικτύου υποστηρίζουν ότι είχε προβλέψει τη συγκεκριμένη εξέλιξη μέσα από επεισόδιο που προβλήθηκε το 2023. Τι ισχύει, όμως, και ποια είναι η πραγματική σύνδεση της σειράς με τη συγκεκριμένη ημερομηνία;»

Ωστόσο, ο ισχυρισμός δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο βίντεο δεν τεκμηριώνουν την πιθανότητα ενός επικείμενου παγκόσμιου μπλακάουτ, ενώ η σύνδεση της ημερομηνίας με τις εξελίξεις που επικαλούνται οι αναρτήσεις είναι παραπλανητική.

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The Simpsons Predicted the FAA situation. How does the Simpsons always seem to be ahead always? https://t.co/L7jM7Tionc — twicethejoy (@Runitupdeji) November 13, 2026

Η φημολογία βασίζεται σε επεισόδιο της 35ης σεζόν των «Simpsons», το οποίο προβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2023. Στην πλοκή του, η φανταστική πόλη του Σπρίνγκφιλντ βυθίζεται στο σκοτάδι εξαιτίας μιας διακοπής ηλεκτροδότησης που διαρκεί έξι ημέρες. Σε μία από τις σκηνές εμφανίζεται ημερολόγιο, στο οποίο η 17η Νοεμβρίου σημειώνεται ως η ημερομηνία έναρξης του blackout.

Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική λεπτομέρεια που παραλείπεται από τις viral αναρτήσεις. Στο επεισόδιο, η διακοπή ρεύματος ολοκληρώνεται την Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ, η οποία το 2026 εορτάζεται στις 26 Νοεμβρίου. Επιπλέον, το περιστατικό αφορά αποκλειστικά το Σπρίνγκφιλντ, χωρίς καμία αναφορά σε παγκόσμια διακοπή ηλεκτροδότησης.

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Πώς συνδέθηκε η φήμη με τις οδηγίες έκτακτης ανάγκης



Ένα από τα βασικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για να ενισχυθεί η συγκεκριμένη θεωρία είναι η προγραμματισμένη δοκιμή των συστημάτων επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης στις ΗΠΑ στις 17 Νοεμβρίου.

Η δοκιμή είχε ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) και προβλέπει την αποστολή δοκιμαστικού μηνύματος σε συμβατές ηλεκτρονικές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές. Πρόκειται για διαδικασία ελέγχου της αποτελεσματικότητας των συστημάτων προειδοποίησης, η οποία δεν συνδέεται με διακοπή ηλεκτροδότησης ή άλλη έκτακτη παρέμβαση στην καθημερινότητα των πολιτών.

🚨ALL US FLIGHTS CANCELLED🚨 This is only the 2nd time in history this has happened… The Simpsons predicted a blackout would occur on November 17th…👀 They’re rolling out the next “Covid event” to justify printing TRILLIONS in the 2026 debt crisis. https://t.co/n7jIoD4vDx Διαφήμιση November 13, 2026

Στην ίδια κατεύθυνση, αναρτήσεις της Πολιτικής Προστασίας στη Βραζιλία σχετικά με τη δημιουργία κιτ έκτακτης ανάγκης παρουσιάστηκαν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ως ένδειξη επικείμενου κινδύνου. Οι βραζιλιάνικες Αρχές, ωστόσο, διευκρίνισαν ότι οι συστάσεις έχουν προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στην καλύτερη προετοιμασία των πολιτών για ενδεχόμενες κρίσεις.

Αντίστοιχα, οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου για την ενίσχυση της ετοιμότητας απέναντι σε έκτακτες καταστάσεις εντάσσονται σε μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες πολιτικής προστασίας. Δεν αποτελούν αντίδραση σε κάποια συγκεκριμένη ή άμεση απειλή, ενώ οι σχετικές συστάσεις δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα.

Οι «προφητείες» των Simpsons που έγιναν viral



Δεν είναι η πρώτη φορά που σκηνές από τη δημοφιλή σειρά χρησιμοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως δήθεν αποδείξεις ότι οι δημιουργοί της είχαν προβλέψει πραγματικά γεγονότα.

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Το 2020, εικόνες από διαφορετικά επεισόδια κυκλοφόρησαν ευρέως στο διαδίκτυο, δημιουργώντας την εντύπωση ότι οι «Simpsons» είχαν προβλέψει την πανδημία της Covid-19.

Αντίστοιχα, το 2025 κυκλοφόρησε βίντεο που είχε δημιουργηθεί με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και παρουσίαζε σκηνές από ένα ανύπαρκτο επεισόδιο της σειράς, στο οποίο υποτίθεται ότι απεικονιζόταν ο θάνατος του Πάπα Φραγκίσκου.

Η τελευταία φημολογία για το παγκόσμιο blackout απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη απήχηση, καθώς στις 9 Νοεμβρίου προτάθηκε ως ιδέα περιεχομένου για δημιουργούς του TikTok. Μάλιστα, συμπεριλήφθηκε στις δέκα δημοφιλέστερες προτάσεις του TikTok Studio, της υπηρεσίας που παρέχει στους δημιουργούς εργαλεία και πληροφορίες για τις τάσεις στην πλατφόρμα.

Το πρακτορείο Lupa, το οποίο διερεύνησε την υπόθεση, απευθύνθηκε στο TikTok ζητώντας εξηγήσεις για την προβολή του συγκεκριμένου βίντεο ως δημοφιλούς ιδέας περιεχομένου. Ωστόσο, δεν είχε λάβει απάντηση έως τη δημοσίευση της έρευνάς του.

Συνεπώς, η 17η Νοεμβρίου 2026 δεν συνδέεται με κάποια επιβεβαιωμένη πρόβλεψη για παγκόσμιο blackout. Η συγκεκριμένη ιστορία αποτελεί προϊόν παραπλανητικής σύνδεσης ενός τηλεοπτικού επεισοδίου με πραγματικές, αλλά άσχετες μεταξύ τους, πρωτοβουλίες πολιτικής προστασίας.