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Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος ανοιχτά της Πλαταριάς – Ορατός μέχρι την Ηγουμενίτσα (vid)

Ένα σπάνιο και απόκοσμο θέαμα κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός το πρωί της Δευτέρας (16/11) στη Θεσπρωτία, καθώς ένας τεράστιος υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Πλαταριάς, προκαλώντας δέος στους κατοίκους

Εντυπωσιακός σίφωνας που κατεβαίνει από σκοτεινά σύννεφα πίσω από κορυφογραμμή
16/11/2026, 16:43
TANEA Newsroom
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Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο υδροστρόβιλου καταγράφηκε ανοιχτά της Πλαταριάς το πρωί της Δευτέρας (16/11), προσφέροντας ένα σπάνιο θέαμα στους παρευρισκόμενους. Το περιστατικό αποτυπώθηκε σε οπτικό υλικό που λήφθηκε από την Ηγουμενίτσα.

Ο υδροστρόβιλος δημιούργησε ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό αποκόσμο θέαμα, και λόγω του μεγάλου μεγέθους του ήταν ορατό ακόμη και από την Ηγουμενίτσα.

Όπως μεταδίδει το thespro.gr, στο οπτικό υλικό αποτυπώνεται η χαρακτηριστική χοάνη του υδροστρόβιλου, η οποία εκτείνεται από το ύψος των νεφών έως την επιφάνεια της θάλασσας.

Οι εικόνες αποτυπώνουν την εντυπωσιακή ένταση του φαινομένου, το οποίο αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές εκδηλώσεις της ατμοσφαιρικής αστάθειας πάνω από θαλάσσιες περιοχές.

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Ηγουμενίτσα Υδροστρόβιλος

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