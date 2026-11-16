Σύμφωνα με τη φυσικοθεραπεύτρια Genevieve Tawiah, η οποία αναφέρει στο NICE ότι οι τραυματισμοί στον αστράγαλο αντιστοιχούν στο 5% των επισκέψεων στα επείγοντα περιστατικά στη Βρετανία

Οι τραυματισμοί στους αστραγάλους είναι από τα πιο συχνά περιστατικά που μας οδηγούν στα «Επείγοντα» καθώς η άρθρωση λειτουργεί ως το βασικό «αμορτισέρ» του ανθρώπινου σώματος, όντας απαραίτητη για την όρθια στάση, την ισορροπία, το βάδισμα και το τρέξιμο. Παρά τον κρίσιμο ρόλο τους, η φροντίδα τους παραμελείται μέχρι να συμβεί κάποιος…τραυματισμός.

Σύμφωνα με τη φυσικοθεραπεύτρια Genevieve Tawiah, η οποία έχει εργαστεί σε παραγωγές όπως το Strictly Come Dancing, αυτοί οι επώδυνοι τραυματισμοί είναι ιδιαίτερα συχνοί.

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Όπως αναφέρει στο NICE, οι τραυματισμοί στον αστράγαλο αντιστοιχούν στο 5% των επισκέψεων στα επείγοντα περιστατικά στη Βρετανία. Η Tawiah υπογραμμίζει στο What’s Up Docs? ότι τέτοια περιστατικά μπορούν να αποφευχθούν «αν είστε δυνατοί και έχετε επίγνωση των ποδιών, των αστραγάλων σας και όσως τα επηρεάζει».

Ενίσχυση της σύνδεσης νου-σώματος

Η βάση για την πρόληψη τραυματισμών είναι η «επίγνωση εγκεφάλου-σώματος», που επιτρέπει την αντίληψη των κινήσεων χωρίς οπτική επαφή. «Πρόκειται για τη μετάδοση πληροφοριών από τον εγκέφαλο προς το πόδι και τον αστράγαλο, ώστε να δημιουργείται σταθερή βάση για κάθε άσκηση που ακολουθεί», σημειώνει η ειδικός.

Προτείνει ασκήσεις εστίασης, όπως η πίεση του μεγάλου δακτύλου στο έδαφος για ενεργοποίηση της καμάρας ή η προσπάθεια μετακίνησης ενός στυλό τοποθετημένου παράλληλα με το δάκτυλο.

Ενδυνάμωση και ισορροπία

Ο αστράγαλος είναι κομβικός για τη στήριξη του βάρους και τη μεταφορά δύναμης. Η Tawiah προτείνει ανασηκώσεις φτέρνας για σταθερότητα, ασκήσεις ισορροπίας τύπου δοκού, καθώς και ελεγχόμενες μεταβάσεις από καθιστή σε όρθια θέση ή χρήση σκάλας.

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Για την αποκατάσταση διαστρεμμάτων προτείνεται η ισορροπία σε ένα πόδι με ταυτόχρονη ρίψη μπάλας, ενώ για τενοντοπάθειες συνιστάται η αργή και βαριά φόρτιση, όπως και οι ανασηκώσεις γάμπας με βάρος.

Κομβική η κατάλληλη επιλογή υποδημάτων

Η σωστή επιλογή παπουτσιών είναι καθοριστική. Πολλά υποδήματα, όπως τα στενά ή τα μυτερά, επηρεάζουν αρνητικά τη θέση των δακτύλων. Παρότι τα παπούτσια τύπου barefoot κερδίζουν έδαφος, απαιτούν να έχει κανείς την κατάλληλη ενδυνάμωση.

Η Tawiah τονίζει τη σημασία της υποστήριξης της καμάρας και την προσαρμογή του υποδήματος στην κάθε δραστηριότητα. Για παράδειγμα, τα επίπεδα παπούτσια για squat, παπούτσια με απορρόφηση κραδασμών για τρέξιμο και μπότες πεζοπορίας για ανώμαλο έδαφος. Επιπλέον, η παρατεταμένη χρήση ενδέχεται να περιορίσει την κινητικότητα του αστραγάλου.

Απόδοση από το BBC