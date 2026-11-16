Ισπανία: Προβάδισμα διατηρεί η δεξιά στις δημοσκοπήσεις, αυξάνονται όμως τα ποσοστά των Σοσιαλιστών

Το Λαϊκό Κόμμα και το Vox εξασφαλίζουν πάνω από 190 έδρες σύμφωνα με την έρευνα της 40db, ενώ ο Πέδρο Σάντσεθ δυσκολεύεται να προσελκύσει τους απογοητευμένους ψηφοφόρους

Σύμφωνα με τρεις νέες δημοσκοπήσεις, το ισπανικό Λαϊκό Κόμμα (PP) και το Vox φαίνεται να εξασφαλίζουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία στις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου, ενώ οι Σοσιαλιστές του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ παρουσιάζουν ενίσχυση της δυναμικής τους.

Οι δημοσκοπήσεις αυτές, οι πρώτες που δημοσιεύονται μετά την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας την περασμένη εβδομάδα, επικεντρώνονται σε βασικά ζητήματα όπως το κόστος στέγασης, τη μετανάστευση, τη διαφθορά και το πρόσφατο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

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Συγκεκριμένα, η δημοσκόπηση της 40db για την El Pais δείχνει το ποσοστό των Σοσιαλιστών να αυξάνεται στο 30,3% από 29,9%, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το όριο του 30% σε αυτή τη μέτρηση από τις εκλογές του 2023.

Το PP καταγράφει ποσοστό 31,5% και το Vox 18%, γεγονός που μεταφράζεται σε περισσότερες από 190 έδρες από τις 350 στην κάτω βουλή του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση.

Παράλληλα, το γκάλοπ της NC Report για τη La Razon προβλέπει 201 με 205 έδρες για το PP και το Vox μαζί, ενώ οι Σοσιαλιστές συγκεντρώνουν 102 με 104 έδρες, με τη στήριξή τους να αυξάνεται κατά μισή ποσοστιαία μονάδα στο 26,1%.

Αντίστοιχα, η δημοσκόπηση της IMOP για την El Confidencial καταγράφει άνοδο της στήριξης προς τους Σοσιαλιστές κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, φτάνοντας το 26,9%. Το δεξιό μπλοκ κερδίζει 194 έδρες έναντι 109 για τους Σοσιαλιστές.

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Ο Πέδρο Σάντσεθ εξακολουθεί να δυσκολεύεται να προσελκύσει τους απογοητευμένους ψηφοφόρους της αριστερής πτέρυγας, παρά τις προειδοποιήσεις του ότι μια κυβέρνηση PP-Vox αποτελεί «απειλή στα κοινωνικά δικαιώματα που κατακτήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες».

Τέλος, η δημοσκόπηση της κρατικής CIS παραμένει καθοριστική, καθώς την περασμένη εβδομάδα κατέγραψε 134 με 143 έδρες για τους Σοσιαλιστές και 155 με 171 για το PP και το Vox, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Σάντσεθ να διατηρήσει την εξουσία μέσω ενός ευρύτερου αριστερού συνασπισμού.